Move Your Soul imparte un taller de Barre en la escuela de danza Seven And

Una de las actividades que complementan la programación de la escuela de danza Seven And, localizada en la calle Muñoz Torrero de Ferrol, tendrá lugar el próximo sábado 3 de mayo, de la mano del personal responsable de Move Your Soul.

Con esta colaboración, desde el centro pretenden acercar al público la disciplina del Barre, que se caracteriza por combinar elementos del ballet con pilates o yoga. Los interesados pueden reservar plaza en el correo sevenandanza@gmail.com, el teléfono 685 997 449 o a través de las redes sociales.