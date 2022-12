El monasterio de Xuvia, protagonista del segundo premio del concurso de fotografía digital del Camiño Inglés

El monasterio de O Couto protagoniza el segundo premio del concurso de fotografía digital convocado por la Asociación de Concellos do Camiño Inglés. "As cores do mosteiro" es el título de la imagen, realizada por el naronés Francisco Boo, en la que se ve un espectáculo lumínico proyectado sobre la fachada del edificio. La ganadora es Mayte Silva, de Oroso, por la fotografía "Ir e vires", tomada cuando realizó la ruta hace dos años. El tercer premio fue para Beatriz Camacho, de Ciudad Real, por "Renacer entre la bruma".

Los galardones consisten en trofeos y diplomas conmemorativos, además de una recompensa en metálico de 150, 100 y 50 euros en forma de bonos que se pueden gastar en los establecimientos de alojamiento y restauración que forman parte de la Rede Stelar de atención al peregrino.

A esta segunda edición del certamen se presentaron 87 imágenes, 22 de las cuales han sido seleccionadas para una exposición itinerante que recorrerá los 16 municipios por los que pasa la ruta durante el 2023.