Miguel Castro, escritor: “Formo parte de la última generación que vivió la adolescencia sin teléfono móvil”

Desde comienzos de 2024, Miguel Castro Serantes –Ferrol, 1979– colabora en el suplemento dominical Nordesía de Diario de Ferrol haciendo crítica cinematográfica, un arte que está muy presente –como la música o la literatura– en “La cuadrilla de las olas rotas”, la novela que acaba de ver la luz con el apoyo de la asociación cultural Fuco Buxán.

Aunque antes publicó “Lodo”, ¿es “La cuadrilla de las olas rotas” la novela que llevaba años queriendo escribir?

Es una novela que comienza hace cinco años, y el Covid tiene en ella su reflejo, pero en medio hubo un parón de un año. Sin ser autobiográfica, es una obra superpersonal porque no me he cortado nada a la hora de plasmar gustos, pues creo que es muy importante contar las cosas desde tu punto de vista, pero intentando hacerla universal: creo que toco temas que a todos, de alguna manera, nos pueden acercar a una generación o a las circunstancias: el amor, la muerte, la amistad o el paso del tiempo. Entonces, sí, creo que nunca voy a escribir algo tan personal como esto y añado también que nunca voy a escribir algo tan emocional como esta novela. Esa parte me costó; la novela se mueve en el mundo de las emociones.



¿Fue un proceso menos individual que colectivo, en el sentido de buscar información o respuestas en otras personas?

No, al menos en la parte de la memoria, porque me he dado cuenta de una cosa cuando hablo con mis amigos: que cada uno de nosotros recordamos las cosas a nuestra manera. Esto es ficción, pero muchas veces plasmas sucesos que vives o que te cuentan, pero he intentado contarlo de la manera en que yo lo recuerdo. Hubo, sí, una documentación en otros aspectos, como el proceso de duelo. Sí me entrevisté con personas que pasaron por ese trance y me documenté sobre la manera que tenemos de afrontar la muerte de un ser querido. Hice lo mismo con una matrona o con una persona que está dejando la droga... Hay asuntos sobre los que prefiero preguntar a quien conoce que aventurarme. De un tema como el duelo, en el que cada uno tiene su visión, aprendes porque, si lo utilizas, sabes que vas a estar utilizando una verdad.

¿Es un libro más generacional que autobiográfico?

Es la intención: contar en dos líneas diferentes la juventud –la adolescencia–, que a mí es un tema que me interesa, porque es superimportante y sigue presente con la edad que tengo, y la evolución, hasta el presente, de cada uno de los personajes. No es autobiográfica porque es ficción, pero al final yo siempre moldeo recuerdos o vivencias mías o de otras personas que me impactan. Cuando intento retratar a esta pandilla en los años 90 me muevo en mi experiencia, en mi adolescencia. De lo que me di cuenta es de que pertenecí a la última generación que vivió la adolescencia sin teléfono móvil, y eso lo marcaba todo. Recuerdo esas tardes larguísimas, el tipo de conversaciones que teníamos, y sé que esto no puede ser de la misma manera ahora porque vivimos en el mundo del entretenimiento continuo, incluidos nosotros, que ya somos adultos. La otra línea de la novela, la actual o adulta, muestra que el paso del tiempo es para todos, y eso no es negativo ni positivo en sí mismo.

Mi recuerdo es que era un poco jungla, con un punto violento... En todo caso, creo que ha mejorado mucho y que ahora no hay tanta presión

¿Y cómo recuerda los años 90? La novela no esconde la dureza que había aquellos años...

Recuerdo que tú salías de casa y había una desconexión. La adolescencia es descubrir mundo, abrir los ojos y las orejas y todo empieza a ser más grande. Vivirla de esa manera era muy interesante, buscar los espacios de desahogo. Ferrol es una ciudad muy peculiar y creo que se sentía cierta presión. Ya comenzaba a ser patente la crisis eterna de la ciudad, palpabas esos dos Ferroles que había, los problemas con las drogas y los últimos brotes de heroinómanos que había. Mi recuerdo es que era un poco jungla, con un punto violento... En todo caso, creo que ha mejorado y que ahora no hay tanta presión, pero tengo que decir que la primera vez vi a dos hombres de la mano en directo fue en Lugo, cuando estudiaba la carrera. Ferrol era en ese sentido una ciudad más complicada para algunas cosas. Hoy, por suerte, es diferente. En ese sentido, en la novela hablo mucho de los espacios cercanos, naturales, que nos podían liberar. Ahí Valdoviño está muy presente, pero podríamos hablar de otros como Lobadiz.

¿Qué parte de la construcción de la novela le resultó más difícil?

Aunque es una narración, creo, fluida, la estructura es realmente muy compleja. Hay dos líneas, que a su vez dan saltos hacia delante y hacia atrás porque están muy condicionadas por la evolución de los protagonistas. Son ocho personajes principales, así que lo más importante era que todos ellos tenían que avanzar porque los ocho tienen asuntos que resolver. La dificultad era conseguir que el lector no se me despistase. Es un libro coral, pero mi intención siempre fue mantener el interés. Es circular porque siempre he tenido la sensación de que la vida es así, con altibajos, pero vuelves a pasar por los mismos espacios, aunque quizás de otra manera.

Es su segunda obra. La literatura ya no tiene parada ni marcha atrás para usted...

A nivel personal, para mí hubo un cambio hace ocho o nueve años, con una crisis personal que me llevó a dejar muchas cosas que hacía para plantearme otras que me gustaría hacer. Me di cuenta de que quería escribir. Y, a partir de ahí, es una necesidad cubierta, que me satisface y que me lleva tiempo. Mi propósito es seguir haciéndolo y, además, yo soy muy de aquí, muy de esta ciudad, y lo que hago es para aquí. En ese sentido, valoro mucho a las personas que escriben porque es difícil y duro. Hacerlo tiene mucho valor. l