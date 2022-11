Mercé Perea Conillas | “El reto es que la gente entienda que con su contribución al trabajo el día de mañana tendrá una pensión digna”

Ferrol recibió esta semana la visita de la diputada socialista Mercé Perea, portavoz de su formación en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, con motivo de una charla organizada por el PSOE para explicar la futura reforma del sistema de pensiones. Así, aprovechando su estancia en la ciudad naval, abordamos con la representante este elemento clave para la protección de nuestros mayores y las medidas del Gobierno para garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

¿Cuál es el objetivo de estas charlas que se están impartiendo por el territorio sobre pensiones?

Desde el grupo parlamentario socialista estamos los diputados saliendo a explicar al territorio las diferentes iniciativas legislativas que se están llevando a cabo en esta legislatura. Una legislatura muy prolífica en leyes, tenemos más de 165. Y en mi caso, en cuestión del Pacto de Toledo, estoy explicando la reforma del pacto de las pensiones; el pacto que se dio en el diálogo social, así como en el propio Pacto de Toledo con 21 recomendaciones dirigidas al Gobierno con la voluntad de hacer sostenible el sistema. Qué quiere decir sostenible? Un equilibrio presupuestario, como no podría ser de otra manera, pero también sostenible socialmente. Y esto quiere decir que las pensiones tienen que ser dignas. Es muy importante el poder explicarlo porque no hay solo desconocimiento, sino también incredulidad en que el sistema sea sostenible. Por eso creemos que todas las charlas que hagamos en el territorio son esenciales, para que la gente vea y sepa por qué el sistema va a permitir cobrar pensiones dignas hoy, pero también en el futuro.

¿Cree que el modelo de prejubilaciones en empresas como Navantia es sostenible?

Las prejubilaciones, para el sistema no son lo más óptimo por muchos motivos, no solo económicos sino también personalmente. El trabajador tiene el derecho de acabar su vida profesional cuando él considere. Otra cosa es, y no hablamos solo de Navantia, aquellas profesiones que por sus características tienen una penosidad, una situación de riesgo, que se ha de calibrar, y por ello ha habido dentro de la reforma una modificación de la Ley que permita en estos casos determinar qué profesiones son aquellas que se pueden jubilar antes por factores como la penosidad o peligrosidad, como por ejemplo empleadas del hogar o conductores de autobús o camión.

¿Qué opina de la propuesta, ya descartada, de aumentar la edad de jubilación?

Si hablamos de la edad de jubilación, es la que marca la última Ley, la 27/11, que la fijó en 67 años. Precisamente si son importantes las recomendaciones que hace el Pacto de Toledo es porque marca las directrices en las que se tiene que basar el Gobierno, y aquí las recomendaciones fueron muy claras: no al aumento en la edad de jubilación. Otra cosa es que alguien quiera permanecer en el trabajo y entonces la reforma actual permite que tú continúes trabajando y además te compensa con un 4% cada mes, o bien con una cantidad, un pago único. Por tanto la edad es la que es, 67 años, y no está el Gobierno como para ampliarla, más allá de que uno por voluntad propia quiera.

¿Qué peso tiene la inmigración en la sostenibilidad del actual sistema de pensiones?

Bueno, nosotros sabemos que en 2050 el gasto en pensiones caerá en picado porque la generación del “Baby Boom” ya no estaremos. Es decir, aquellas personas que vamos a entrar ahora, la cohorte de la generación del “Baby Boom”, va a ir disminuyendo, de modo que lo que debemos buscar ahora es la sostenibilidad en el corto, medio y largo plazo. En el medio y largo tú necesitas diferentes mecanismos para hacerlo sostenible: uno, el trabajo, el mercado laboral, que tiene que seguir generando cotizaciones, ingresos en el sistema, para hacerlo fuerte. De hecho este año ha aumentado la recaudación un 11% a pesar de la pandemia, gracias en parte a que se ha preservado la actividad económica, pero también por la reforma laboral. El incremento que estamos teniendo a día de hoy en recaudaciones es brutal, histórico. Además hemos de ver qué papel juega la inmigración y teníamos una previsión de 275.000 inmigrantes que tenían que venir cada año. Pero en cualquier caso, lo que plantea esta reforma es revisar los mecanismos de los que nos hemos dotado para hacer sostenible el sistema. Otro que también es importante es la equidad intergeneracional, por el que tanto trabajador como empresario vamos a pagar un 0,6% más para hacer frente a la cohorte del “Baby Boom”. Será un mecanismo que se aplicará de forma temporal, con la previsión de que el mismo sistema vaya generando ingresos. Además hay otro mecanismo que es que aquellos gastos que al sistema no le corresponden, porque no son gastos contributivos, no provienen de haber cotizado, sino que son gastos del tipo del Ingreso Mínimo Vital o los déficits que generan algunos sistemas especiales, o alguna cuestión como los permisos de paternidad y maternidad, a esto quién tiene que hacer frente es el Presupuesto General del Estado. Este presupuesto para 2023 hace una transferencia histórica también. Todos estos mecanismos son los que nos van a permitir tener la estabilidad, el equilibrio presupuestario ya en 2024. Es decir, saneamos por primera vez en muchos años el sistema y, además, la “hucha” de las pensiones se vuelve a incrementar con 3.000 millones de euros.

¿Qué consecuencias a medio y largo plazo cree que tendrá en el sistema de pensiones el ‘boom’ de los criptoactivos?

Es lo que estamos viendo con el tema de las criptomonedas. Por un lado se ha de regular muy bien regulado y no está nada claro, y la prueba es que han bajado de 67.000 a 14.000 [dólares] la cotización en los últimos días. Es una barbaridad. Incluso culturalmente. No se espera que el joven especule con el dinero para vivir bien. El dinero uno lo tiene mediante el trabajo, no la especulación; al menos los socialistas pensamos así. Otra cosa es que, evidentemente, hay una realidad que se tiene que regular. Pero me preocupa más el hecho, y donde tenemos el reto, es que los jóvenes crean que el día de mañana puedan cobrar una pensión.

Ese es el reto principal que es necesario explicar. Que hemos de confiar en que este sistema es sostenible y hemos de creer en él, porque nos está demostrando que nos ha dado los mejores años de nuestra vida.

La democracia entera, gracias al sistema de cotizaciones, al haber contribuido con el esfuerzo de los trabajadores, hemos creado este estado del bienestar; que cuando hemos necesitado de él, como en la pandemia, hemos demostrado que tiene una fortaleza brutal. Y ese es el reto, que la gente entienda que con su contribución al trabajo, el día de mañana tendrá una pensión digna con la que llevar a cabo sus proyectos vitales.