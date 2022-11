Las mejores tapas lucen en un Tapéate en el que participan más de una veintena de establecimientos

El concurso de tapas de Ferrol, Tapéate, ya está en marcha. Veintiún locales, seis más que el año pasado, ofrecen sus elaboraciones más trabajadas desde el horario de cena de ayer hasta el 20 de noviembre. Por tres euros se podrán degustar pequeñas muestras culinarias que incluyen influencias de otros países, cocina contemporánea y opciones clásicas actualizadas. La iniciativa, consolidada en el otoño ferrolano, supone un aliciente para revitalizar la hostelería en una época de menor actividad y da la oportunidad de descubrir nuevos sabores y combinaciones asociados a productos locales.



El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y María Saavedra, de la Asociación de Empresarios da Hostalería de Ferrol e Comarcas, presentaron ayer esta edición y valoraron lo que supone para el sector en esta época del año. Mato recordó que la temporada estival fue buena y de lo que se trata ahora “é de continuar incentivando a actividade na rúa e animar á poboación a descubrir a riqueza gastronómica da cidade”.



Subrayó el alcalde la variedad de establecimientos y de oferta que existe y agradeció el esfuerzo que se realiza para continuar innovando. “Dá gusto pasear por Ferrol e comprobar todas as iniciativas que están a xurdir por parte deste sector, que sufriu de xeito particular as consecuencias da pandemia”, añadió. También mostró su confianza en la bonanza económica que atravesará Ferrol y que repercutirá en su actividad. Saavedra, por su parte, agradeció la celebración de este concurso, que supone una ayuda

importante al sector y que además ayuda “a dar a coñecer novos locais”.

Las tapas

Un mapa con la localización de todos los establecimientos participantes en esta edición, sus horarios de atención al público y sus elaboraciones, con foto incluida, puede verse en la web www.ferrol.gal/tapeate. También figuran las bases, en las que se estipulan los premios de 500, 400 y 300 euros que otorgará el jurado y el de 300 euros que darán los ciudadanos con sus votaciones. Estos, por participar, optarán además al sorteo de bonos turísticos para disfrutar en Ferrol.



La ruta gastronómica incluye realizar paradas en A Canfurnada (Boliñas de feira), Ábaco (Leicon-bol), Sr Lincoln (Salpicón de gambas), Bodega de la Estrella (Bocadillo 2022), An Strato (Cucurupato con aire silvestre), Tasca Vella (Taco pilbil celta), Vanessa (Aire corvo, ourizo e ortiga), Boss (Medallones de solomillo de cerdo y humus de boniato con parmesano), Sensaciones Carpe Diem - Cocina de Brasil (Dadinhos), Castilla 75 (Marea de otoño), Bacelo (Bocado de aldea), Parador de Turismo (Huevo soplado al aire de mar con crujiente de alga), La Burguer Famosa (Coxinhas), Picasso (Fideua de pulpo y gambas), Cervecería La Bahía (Bombones de San Felipe con ensalada de la ría y crujiente de Neda), El Cid (El Campeador), El Foro (Pakito), Josefa’s (Clam chowder... a la ferrolana), El Congreso (Croquetón de porco celta), Pousada da Galicia Imaxinaria (Steak tartar de ternera de Forgoselo con focaccia tradicional) y Bar de Taty (Ensaladilla de otoño).



Las tapas se sirven por tres euros, sin incluir bebidas, en el horario de comidas y de cenas que tengan los locales.