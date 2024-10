El mejor mural del mundo de la rúa da Fraga de Fene será la imagen de un sello

Las alegrías no dejan de llegar para el festival Perla Mural Fest. Con solo dos años de historia, el certamen fenés, que nació para rendir tributo a la histórica sala de fiestas Perla, está imparable en cuanto a reconocimientos. El último ha llegado desde la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que procederá a estampar el que a día de hoy sigue siendo el mejor mural del mundo, “La violonchelista” de Sfhir, en un sello. Este se incluirá en la serie de sellos sobre patrimonio, efemérides y arte urbano. Así, el sello en cuestión verá la luz el próximo 5 de noviembre y entrará en circulación en esa misma jornada.



Esta última alegría para el certamen fenés se suma a la que llegó en su primera edición de 2023, cuando el mural situado en el número 67 de la rúa da Fraga –una arteria secundaria del municipio que se ha convertido en una de las más famosas y visitadas– ejecutado por el madrileño Hugo Lomas y su equipo se convirtió en el mejor del mundo tras designación de la plataforma internacional Street Art Cities, convirtiéndose desde entonces este trabajo en un referente nacional e internacional del arte urbano o street art.

Pero las alegrías no se han quedado ahí y en septiembre de este año el mismo portal especializado incluía a los tres murales que se realizaron en esta edición, el pasado agosto, de los muralistas Cristóbal Persona, Sfhir y Leticia Mandrágora, entre los mejores del mundo, logrando el segundo, cuarto y undécimo puesto, respectivamente.



Por otra parte, desde el Concello fenés se hacían eco este martes de esta buena nueva y el regidor local, Juventino Trigo, aseguraba al respecto que “este mural converteuse en símbolo do noso municipio e nunha mostra de como a arte urbana pode enriquecer o espazo público e atraer a atención máis aló do noso concello”. Asimismo, indicó que “o selo é un paso máis para proxectar Fene e a súa cultura ao mundo enteiro, e agradecemos tanto a Sfhir como aos organizadores do Perla Mural Fest, o seu talento e dedicación”, aseveró Trigo.