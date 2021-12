La mejor miel de Galicia de este año se elabora en las Grañas do Sor

La mejor miel de Galicia de este 2021 se elabora en las Grañas do Sor. La marca Horta das Colmeas que produce y comercializa la vecina de Mañón Eva Rey Timiraos se acaba de hacer con el primer premio en la XX Cata dos Meles de Galicia organizada por la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal). “É un orgullo e unha satisfacción moi grande. E é un recoñecemento a un traballo moi duro pero apaixoante”, asegura la galardonada. No era la primera vez que concurrían a estos certámenes. En 2019 lograron ya un meritorio quinto puesto. “Levamos moitos anos presentándonos a estas catas. Pero nunca chegamos tan lonxe”, recuerda.





El proyecto Horta das Colmeas nace en 2005 cuando el padre de Eva le regala a su marido las ocho colmenas que le quedaban para que siguiera con la tradicción familiar. “Nós somos coñecidos como a familia do Sargento por un antepasado que era Sargento e xa tiñamos unha bagaxe nisto do traballo coas abellas. O caso é que a partir de aí meu home comezou a formarse e a ter máis colmeas. Empezamos con oito e hoxe temos entre 260 e 300 colmeas”, recuerda Eva Rey.





Así nace un proyecto familiar que no se profesionaliza hasta 2012 cuando logran el registro sanitario e incorporan su propia envasadora. Otro de los hitos importantes en la cronología de esta historia lo marca la consecución, en el año 2013, de la Identificación Xeográfica Protexida (IXP) Grañas do Sor para esta miel comercializada bajo la marca Horta das Colmeas. “Dímoslle ese nome na honra aos nosos antepasados. É o nome dunha leira na que tiñan de antigo as colmeas”, recuerda con orgullo.





En 2016 vuelven a dar un salto de “calidad”, y nunca mejor dicho, logrando la certificación ENAC. “É unha certificación da IXP que coma nós teñen unha trintena de envasadoras en Galicia e que hai que ir renovando cada ano. Recoñece a calidade do produto”, explica la dueña de Horta das Colmeas.





Precisamente la calidad, “xunto co traballo e a humildade” es una de las señas de identidad de este

proyecto. "Cando acabamos coa mel da colleita, dicímoslles aos nosos clientes que teñen que esperar ao ano próximo. Apostamos máis pola calidade que pola cantidade", reconoce Eva Rey.





Pero... ¿a qué sabe la mejor miel gallega de 2021? A brexo y castaña. “O río Sor atópase en territorio Rede Natura, cunha vexetación autóctona; nas zonas nas que temos os apiarios temos castaños e tamén moito brezo quiroga que son os que lle dan as características ás nosas meles”, explica aunque no es el único secreto de este néctar. “Outro dos segredos do noso mel é que mimamos moito as nosas colmeas. Nunca temos máis de 50 xuntas para evitar a posible explotación da flor e o estrés para as abellas. Tamén as controlamos moi especialmente antes do inverno, para garantizar que lles quede mel coa que alimentarse nas cámaras de cría e tamén temos un coidado especial con elas na primavera”, reconoce.





Su pasión por lo que hace y su apego a la tierra también impregnan de sabor su miel y su discurso.





“Gustaríame transmitirlle os meus valores ao meu fillo Marco Damián para que algún día colla o testemuño deste proxecto e do apego pola terra”, dice. El reconocimiento que hoy alcanza su proyecto no deja de ser una reivindicación del rural como forma de vida “unha proba física de que se pode vivir do campo; que é moi duro pero tamén moi apaixoante”.