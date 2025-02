Un mariscador de Ferrol inicia una huelga de hambre por retirarle la incapacidad

José Ángel Ríos, un mariscador de la ría de Ferrol, se puso este lunes en huelga de hambre después de que la Seguridad Social le retirase la prestación que percibía por incapacidad un año después de que se le reconociese “sin que mejorase” su estado de salud, según explica el afectado.



Ríos padece artrosis severa, tiene el labrum roto y los tendones del brazo derecho muy deteriorados –al 50%, asegura–, problemas de salud que justificaron la concesión de la incapacidad que ahora se le ha retirado. El afectado apunta que a lo largo de este tiempo sí ha tenido revisiones médicas, pero en ellas se constató, dice, “que no había habido ninguna mejoría, que seguía todo igual. De hecho, la última duró medio minuto: el médico me dijo que levantara el brazo, yo no pude y me dijo que ya podía irme”.



“Manipuladores”

El mariscador apunta directamente el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), al que acusa de “manipular informes médicos” para retirarle la incapacidad. “No tengo trabajo, porque no puedo, ni tampoco pensión, porque no quieren a pesar de los informes médicos, así que a mí que me digan de qué voy a vivir todo este tiempo mientras no se resuelva la situación si no puedo trabajar y tampoco tengo derecho a la prestación, según lo que me dicen ellos”.



El afectado afirma que no dará por concluida la protesta –en la puerta del propio EVI de Ferrol– mientras la administración no le dé una solución.