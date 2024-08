Marco Mezquida, pianista: “Mi predilección por el jazz surgió por el amor a la improvisación"

Tras actuar en ciudades capitales de provincia, Marco Mezquida vuelve a Galicia para estrenar el Jazz de Ría este viernes y presentar su último disco, “Tornado”, en el Pazo da Cultura de Narón, a las 21.30. Se trata de una oportunidad única para disfrutar escuchando el piano de este prodigio, en formato trío con el contrabajo a manos de Masa Kamaguchi y la batería de Ramon Prats. Todavía quedan entradas disponibles en la taquilla del mismo auditorio, que permanecerá abierta hasta el inicio de la sesión, o en el teléfono 981 102 897, en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30 horas.

¿Cómo surgió su predilección por el jazz?

Surgió por el amor a la improvisación, que es la disciplina musical que más feliz me hace porque me permite conectar con el presente de una manera muy viva, aunque también demanda muchísima preparación y dedicación. Está a medio camino entre la composición y la interpretación, que son las otras dos disciplinas que practico profundamente.

¿Cuáles son las claves de la improvisación?

Uno tiene que entender de qué está hecha la música, como cuando uno entiende de qué está hecha la tortilla de patata. Comprender lo que compone una receta hace que después puedas tener criterio a la hora de crear. Con la música algo parecido pasa, está hecha de elementos que cuando uno los disfruta y conoce a fondo, entonces puede expresarse con ellos. Es como un lenguaje que te permite explorar nuevos territorios.

Y, ¿qué le lleva a reinterpretar grandes clásicos?

Para empezar, el amor a muchas músicas diversas. La adaptación de temas de música clásica o canciones que conozco de diferentes estéticas, es una cosa que me motiva muchísimo. Hice versiones de música de Ravel, Bach, Beethoven y también de músicas variadas a partir del folclore menorquín y colombiano. Son proyectos que me han dado mucha alegría porque de alguna manera he sentido que me podía expresar a través de estas canciones.

¿Qué caracteriza a “Tornado”?

Es un disco muy potente que bebe de la música de libre improvisación, de muchas canciones, composiciones propias y todo un viaje muy pasional y expresivo. Además, está lleno de contrastes porque es un trío musical con una fuerza muy especial y una energía que allí donde vamos atrae mucho. Espero que la gente tenga curiosidad por descubrir este proyecto, que supone un viaje estético por muchas músicas que me apasionan y estilos, y sobre todo por ver un trío totalmente único, inaudito y con mucha personalidad, así que animo a que lo quieran disfrutar con nosotros.



Entre sus proyectos llama la atención el titulado “Piano + AI” ¿En qué consiste este trabajo?

Era un encargo del Sónar, el festival de música electrónica. Fue muy exigente porque tuve que estar ensayando mucho para crear un proyecto donde no tocaba con seres humanos, sino que estaba secuenciado con dos científicos y también músicos con los que se creó. Fue un reto especial. No era fácil hacer algo que estuviese exento de humanidad. Hubo que trabajar mucho y tuve que hacer un esfuerzo para conseguir encontrar una relación satisfactoria con la IAl y encontrar una manera que tuviese musicalidad y a la vez interés artístico.