Manuel Sánchez-Moraleda | “He identificado al 40% de los 557 ferrolanos muertos en Trafalgar”

A las 19.00 horas de este miércoles presenta el capitán de navío retirado Manuel Sánchez-Moraleda el resultado de dos años de investigación en los archivos de la Armada. “Aportación heroica de la escuadra de Ferrol a la batalla de Trafalgar” saca del anonimato al 40% de los 557 ferrolanos que perdieron la vida en la costa gaditana el 21 de octubre de 1805.

¿Cómo surge la idea de publicar un libro sobre los ferrolanos de Trafalgar?

Siempre fui un aficionado a la historia y, de hecho, empecé la carrera, pero los barcos me impidieron continuar con los estudios. Desde hace mucho tiempo me llamó la atención que en los múltiples libros que se han escrito sobre Trafalgar no aparecían más nombres que los de los jefes, oficiales y guardiamarinas. Los demás estaban sin identificar, y por los demás me refiero a miles: marineros, grumetes, pajes, artilleros, soldados de infantería... Por ningún lado estaban sus nombres y eso me molestaba porque considero que el hecho histórico es una unidad, es decir, no es obra de una decena de hombres, sino de 12.000.

Llevo varios años pensando en esto, leyendo y tomando apuntes, y hace dos años empecé a investigar más en profundidad. Eso me llevó al Archivo central de Marina de El Viso del Marqués –Ciudad Real– y allí exprimí la documentación todo lo que pude. Conseguí solo algo más del 40% de mi objetivo, porque saqué 233 nombres del personal, sin distinción de categoría, que había fallecido en la batalla. A pesar de no completar los 557 que murieron de la Escuadra de Ferrol, me parecía que era un deber y una obligación que tenía con ellos de hacerlo público.

Es, por lo tanto, un homenaje a toda la tripulación...

El objetivo es ese precisamente: homenajearlos. De hecho, en la presentación del libro voy a proponer algún tipo de homenaje con mayúsculas. Creo que la historia de la batalla de Trafalgar, más que poco conocida, no está muy bien fundamentada en cuanto a fuentes. Hay muchos aspectos discordantes; se han escrito unos cien libros sobre esto y persiste todavía mucha incertidumbre en los detalles de la batalla. Conocemos los jefes y oficiales de la escuadra de Ferrol, pero los nombres del resto de la tripulación no habían salido hasta ahora.

¿Seguirá indagando para intentar conocer el nombre de todos los participantes ferrolanos en Trafalgar?

Las fuentes oficiales que están en el archivo de Marina de El Viso del Marqués ya están explotadas y, después de una intensa búsqueda, no encontré a nadie más. Por supuesto que lo ideal sería continuar y, si se abre una ventana en algún sitio, seguir profundizando y estudiarlo. A lo mejor este libro incluso sirve de detonante para que alguien en algún rincón pueda aportar algo nuevo. Lo veo difícil porque el archivo central de esa época, hace 219 años, lo he revisado entero. Solo he podido sacar los nombres de las 233 personas que fallecieron en la escuadra de Ferrol que salió de aquí –ocho barcos con alrededor de 6.000 tripulantes– con destino a Cádiz.