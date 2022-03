La manifestación del 8M reclama derechos reales para las trabajadoras

A las ocho de la tarde en la plaza de España de Ferrol y a las 20.30 horas delante del Concello de As Pontes. Estas son las dos citas centrales de las manifestaciones convocadas por los movimientos feministas en el Día Internacional de la Mujer, que se celebra hoy. También está prevista una manifestación sindical, de la CIG, a las doce del mediodía en As Pontes y a la misma hora en Ferrol, saliendo de su local en Esteiro hasta la plaza de Armas. Otras centrales, como UGT, hacen concentraciones delante de su sede.



“Nin escravas nin heroínas. Mulleres con dereitos xa!” es el lema de la marcha y se centra en el manifiesto de este año en la reivindicación de derechos en ámbitos como el laboral, sanitarios o social. “As galegas mobilizámonos no espazo público para sumar forza ás nosas razóns, porque levamos todas as nosas vidas berrando, protestando e esixindo solucións a un sistema que ignora sistematicamente as nosas demandas”, explican en el manifiesto de Galegas 8M.



En el ámbito laboral, exigen “transformar radicalmente a forma en que nos relacionamos co traballo, combater o capitalismo e construír alternativas de vida para todas; para exercermos o noso dereito de vivir, de amar, de criar, de maternidade e de sexualidade, e para que todas e cada unha desas escollas conten con todas as garantías sociais para podermos desenvolvelas”.



El fin de la precariedad, una educación pública de calidad y no sexista, la lucha contra la industria de la trata, políticas públicasreales (no “floreros”) diseñadas desde el feminismo, recursos para acabar con las violencias, derecho a la autodefensa o el freno al abandono y a la destrucción del medio rural son otras de las demandas del colectivo en una manifiesto y una marcha que deja atrás las limitaciones de la pandemia.









Navantia





Los comités locales de Igualdad de los astilleros de Navantia en la ría de Ferrol hacen un llamamiento a la asistencia a las manifestaciones.



En su caso, visualizarán su protesta con la iluminación, durante toda la semana, de sitios estratégicos de los centros de trabajo. “Desta maneira chamaremos a atención sobre unha problemática que afecta á metade da poboación, que repercute nos nosos salarios e, consecuentemente, nas prestacións que se deriven deles”, indican.









Concello





El Concello de Ferrol entrega mañana en el Jofre el galardón del 8M, a título póstumo, a Paloma Rodríguez. Hoy, a las doce del mediodía, se lee la declaración institucional en el Cantón y se plantan rosales en memoria de las mujeres asesinadas por la violencia machista.



Ferrol en Común se suma a la movilización y llama a participar en la manifestación de la tarde.



El acto central de la Universidade da Coruña se celebra en la Facultad de Humanidades y se retransmite en “streaming”. Será a las once de la mañana y se centra en las mujeres y el trabajo.