Luz verde a la cafetería en el castillo de San Felipe

La Xunta de Goberno Local celebrada este lunes en el Concello de Ferrol ha aprobado, entre otros asuntos, un proyecto que abarca tres actuaciones en el castillo de San Felipe, entre ellas la puesta en marcha de una cafetería en la Casa del Comandante, una iniciativa que se había puesto sobre la mesa en el anterior mandato obteniendo finalmente informes desfavorables.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, ha explicado en rueda de prensa que esta apuesta por continuar con la rehabilitación y el mantenimiento d e la fortaleza forma parte de una "estratexia global" para trasladar una "imaxe positiva" que "nos sitúe como destino turístico no conxunto de Galicia e de España", aupando además la candidatura a Patrimonio Mundial.

En concreto, el regidor ha precisado que en estos últimos meses han tenido que actualizar el proyecto heredado del anterior gobierno y en octubre recibieron los informes favorables de Patrimonio y Medio Ambiente, aprobando tres actuaciones que están relacionadas entre sí.

Batería Alta y Casa del Comandante

La primera tiene que ver con la conservación y mantenimiento de la Batería Alta, que es original del siglo XVI. Se eliminarán tres árboles de la zona para que no afecten con sus raíces a las construcciones y se llevará a cabo una limpieza y reparación de muros. También se arreglará el pavimento y el jardín exterior.

A mayores, "como proposta do equipo redactor", añadió Rey Varela, se ha propuesto recuperar el solado granítico interior, completar una zona de acceso con piedras similares, la recuperación de los caños y la gárgola, así como la mejora de la seguridad con una nueva barandilla.

La segunda fase se corresponde con trabajos de reparación y consolidación de las estructuras existentes en la Casa del Comandante, además de la escalera de la planta baja y la renovación de la carpintería de madera de puertas y ventanas para evitar la entrada de agua.

Por último, en una tercera fase se habilitará una cafetería con terraza exterior "como un reclamo importante na configuración do espazo", ha dicho el alcalde, valorando que "as persoas que visitan o castelo non poden gozar dun servizo mínimo de restauración de bebidas e comidas, e a Casa do Comandante encaixa para este local".

Más de un millón de euros

A los 957.943,34 euros otorgados por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, unos fondos que llegaron a peligrar a falta de un proyecto aprobado y autorizado, según advirtió el ejecutivo local, se sumarán para la realización de estas tres actuaciones un total de 211.040 euros que aportará el Concello, llegando a un presupuesto total de 1.161.983 euros. Sin especificar una fecha concreta, Rey Varela ha comprometido que "pronto" llegará la licitación a la Xunta de Goberno Local.