La literatura sale hoy a las calles de Ferrol con la Asociación Galega de Escritores

Por segundo año, la Asociación Galega de Escritores organiza en Ferrol –la semana que viene lo hará también en Narón– la iniciativa “Literatura na rúa”, que implica a dos librerías, las Centrales de Real y Dolores, que sacarán a la calle –de 10.30 a 13.30 horas– los libros de diferentes autores para favorecer el contacto con los lectores.



Así, frente a la Central de Real estarán Isabel Ramos, Rocío M. Bouzón, Teresa Cameselle, José Ángel Varela y Micaela Barbeito, mientras que en Dolores estarán David Gago, Andra Micc, Óscar Vázquez Lima y María Nieto. Esta última explica que la asociación agrupa en estos momentos a 79 escritores de toda Galicia y que el objetivo con el que se creó es “profesionalizar un pouco o sector, tanto en galego como en castelán” y eso se traduce, entre otras cosas, comenta, en “facer eventos que saquen a literatura dos seus espazos máis habituais, aínda que iso non significa que, como neste caso, non traballemos cos habituais: sacar os libros á rúa, facer a literatura máis accesible para que sirva como un espazo de encontro entre lectores e autores que ao mellor non teñen tan fácil ese contacto directo co lector”.



En ese sentido, Nieto, portavoz del colectivo, considera que es necesario romper con esa imagen individual y solitaria del escritor. “Pode semellar que si o é”, apunta, “pero o traballo editorial inclúe moita xente detrás, toda unha industria que comeza no escritor e que remata no lector. Estes eventos pretenden facer que esa parte máis privada o sexa menos, que sexa máis colectiva e que teñamos máis doado interactuar cos lectores e tamén con outros escritores”. En ese sentido, Nieto apunta que “moitas veces ao lector tamén lle interesa coñecer como foi ese proceso, como o autor pasou de facer un borrador a plasmalo nun libro”.