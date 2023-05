El Juzgado de Ferrol condena a Lidl a pagar 25.000 euros por vulnerar el derecho a huelga

Victoria legal para el sindicato CIG contra el gigante germano Lidl por la vulneración del derecho a huelga de la plantilla del centro logístico de la empresa del polígono Río do Pozo de Narón. Tal y como anunció esta mañana la central nacionalista, el Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol reconoció que la compañía trató de minimizar los efectos de las protestas “ao desviar a outras plataformas loxísticas a carga de traballo que antes do comezo da folga asumía” el centro naronés.



Y es que, como señaló el sindicato en su momento, las instalaciones de Río do Pozo prestaban servicio a los supermercados de la alemana en Galicia, Asturias y una parte de Castilla y León. No obstante, la sentencia del Juzgado no hace referencia a otra de las denuncias de la CIG, referente al empleo de trabajadores de otros centros logísticos y categorías profesionales en el almacén naronés durante las protestas.



A consecuencia de lo expuesto, el organismo judicial ferrolano ha condenado a Lidl a abonar una indemnización de 25.000 euros a la CIG. A este respecto, sin embargo, la central incidió en que la sentencia no es firme, pero que la firma deberá ingresar la mencionada cantidad si quiere presentar un recurso –cuantía que será liberada de volver a ganar la representación de los trabajadores este nuevo proceso–.



Por último, dado que el procedimiento no ha finalizado, la plantilla de Narón ha aprobado continuar por el momento con la huelga indefinida.