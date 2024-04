Las licitaciones del Concello de Ferrol serán "en lingua española"

La polémica está servida con la disposición adoptada ayer miércoles por el gobierno local por la cual se publica en la página del Concello de Ferrol una instrucción de ciertas medidas de tramitación para la simplicación y agilidad administrativa, que incluye prescindir de la lengua gallega en "todos os procedementos de licitación que se inicien e que normativamente teñan que ser obxecto de publicación, a totalidade dos documentos que confirmen o expediente redactaranse exclusivamente en lingua española".

La instrucción, firmada por el concejal de Promoción Económica, Javier Díaz y por el coordinador xeral (nueva figura creada en este mandato), Manuel Vázquez, hace alusión a la ley de Administración local de Galicia que señala que se promoverá el uso del gallego escrito en las relaciones con la ciudadanía, si bien añadiendo que este principio deberá ejercitarse "sin perjuicio del derecho de no discriminación por razones de la lengua". Apunta, además, que "o galego non é lingua oficial da UE".

Las reacciones no se han hecho esperar y así la Mesa pola Normalización Lingüística se hace eco de la "gravidade do anuncio" e insta al ejecutivo de José Manuel Rey (PP) a rectificar "a exclusión do galego dos contratos municipais".

Señala que la decición anunciada por el Concello de Ferrol é "contraria á oficialidade do galego" y "ataca todos os acordos sobre a lingua", advirtiendo, además, que "fronte ao que sinalou o alcalde, non é certo que nada indique que estes contratos se deban publicar en castelán".

También el portavoz del BNG, Iván Rivas, apunta que "esta decisión non garante os mínimos dereitos dos e das galegofalantes e ademais se demostra que con esta actitude o goberno do PP non ten rubor en pasar por riba do escaso marco normativo que protexe estes dereitos vulnerados reiteradamente en Ferrol para impoñer o español como a única lingua de uso exclusivo no concello" y anuncia una campaña de recogida de apoyos entre los vecinos y colectivos de la ciudad para exigir la retirada de esta instrución.

Desde Ferrol en Común, su portavoz, Jorge Suárez, apunta que " esta decisión unilateral supón un atentado contra a nosa cultura e a nosa lingua, constrinxindo o dereito ao uso da lingua dos funcionarios e funcionariase e incumplindo de forma flagrante a Ordenanza de Normalización Lingüística do Concello de Ferrol.

La decisión se abordó esta mañana en la comisión de Participación Cidadá, en la que los grupos de la oposición solicitaron la retirada de esta instrucción. El responsable del área, Javier Díaz, señaló que se trataba de una "medida puntual que se debe principalmente ao retraso e ao gran volume de contratación que ten a administración local" y que el se ha cerrado con la Xunta un acuerdo para que el Concello pueda "dispor dos servizos lingüísticos da administración galega para reforzar esa tradución e ofrecer así á cidadanía o acceso aos contratos en ambos idiomas". Además, el teniente de alcalde explicó que la Unión Europea "obriga a tramitar estes contratos en castelán, como fan outras cidades galegas" e incidió en que "por desgraza temos que solventar que os servizos lingüísticos non teñen a capacidade suficiente para atender o exceso de traballo que require a tradución de pregos complexos", de ahí que, señaló, "para traballar sen retrasos se optou, de forma provisional, por realizar as licitacións en castelán".