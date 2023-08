A UPG homenaxeou este sábado, como cada 12 de agosto, a Moncho Reboiras, militante asasinado pola policía franquista na rúa da Terra, en 1975. Os actos comezaron no cemiterio de Imo, en Dodro e seguiron en Maniños cun xantar na sociedade O Pote.

Pola tarde realizouse a ofrenda floral no portal no que foi tiroteado –falou Iván Rivas, voceiro do grupo municipal do BNG– e a comitiva trasladouse ao Cantón para celebrar un acto con Mercedes Tobío, Paulo Alonso e o deputado Néstor Rego.