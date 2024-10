Jornada para reflexionar sobre la bioética narrativa en el Área Sanitaria

“O coidado dunha persoa enferma está baseado nunha relación concreta entre persoas, cada unha das cales ten a súa propia carga de valores, sentimentos, emocións, reflexións, pensamentos, principios, coñecementos, experiencias e expectativas”. Esta es una de las claves de la II Jornada sobre Bioética Narrativa, unas sesiones celebradas ayer que redundan en que los pacientes “nos transmiten as súas crenzas, valores e emocións; facendo presente a súa experiencia coa enfermidade e o xeito en que impacta na súa vida e nas súas relacións e expectativas”, añaden desde la Subdirección de Humanización, Calidade e Atención á Ciudadanía y el Comité de Ética Asistencial, organizadores de la cita.

Así, indican que el que objetivo de las sesiones no es otro que “amosar que unha aproximación narrativa é un método adecuado para integrar estas dimensións e construír unha relación clínica de confianza e seguridade, onde se atende ó relato do paciente, e onde os profesionais aprenden a seleccionar a información, a atender e apreciar a historia que conta o paciente ou a súa familia, a reflexionar e interpretar, a constuir novas historias integrando múltiples perspectivas”.

De manera concreta, los objetivos son difundir la importancia de la bioética narrativa en la práctica clínica; formar la los profesionales en habilidades comunicativas y de escucha activa; y reflexionar sobre los desafíos éticos en la atención sanitaria.



Presencia de la bioética



El director asistencial, Salvador Mariño-Ageitos, fue el encargado de presentar las jornadas. Junto a él estuvo el decano de la Facultad de Enfermaría e Podoloxía de la UDC, Pedro Gil Dócil; y la presidenta del Comité de Ética Asistencial (CENA), Nuria Varela Feal, quien subrayó que se pretende a través de encuentros como el de ayer mostrar como la narrativa puede ser una herramienta para abordar problemas éticos y ser una garantía clínica, ya que existe, dijo, “unha superioridade de contidos clínicos fronte a bioéticos, e a bioética debería estar presente, atravesar a clínica”, dijo. Varela Feal agradeció también la participación de todos los ponentes, del Área Sanitaria y del resto de Galicia y del país que abordaron estas cuestiones. En ese sentido, indicaba también que “estamos obligados a incluir sempre a ética”.

Por su parte, el director Asistencial de el área, Salvador Marino-Ageitos puso en valor él papel del Comité de Ética Asistencial, que “é un piar fundamental na promoción dunha práctica clínica ética e humanizada”. El equipo en cuestión está formado por grupo interdisciplinario que asesora en la resolución de dilemas éticos sanitarios que se viven en el día a día, y sus funciones van desde la protección de los derechos de los pacientes, asta la formación en bioética de todos los profesionales. En este comité habitualmente se evalúan casos clínicos donde se presentan dilemas éticos, explicaron.



“Os profesionais da saúde enfrontámonos a unha ampla gama de dilemas éticos en cada día, como a autonomía do paciente, a confidencialidade, o final da vida, o consentimento informado ou a aplicación das novas tecnoloxías”, expresaba. Además, añadía que la bioética narrativa constituye una herramienta valiosa para abordar estos desafíos. Además, indicó que al centrarse en las historias de vida de los pacientes, permite una comprensión más honda de los valores y las preferencias individuales, facilitando así la toma de decisiones éticas, indicaron. “Convídanos a ir máis aló e centrarnos nas historias concretas das persoas”, añadió.



En este encuentro, también hablaron, entre otras muchas cuestiones, de los beneficios de poner en práctica este hábito narrativo, “son amplos e recoñecidos, xa que fortalece o vínculo entre o profesional da saúde e o paciente, creando un espazo de confianza e seguridade; axuda a tomar decisións máis informadas e consensuadas, considerando as perspectivas de todos os involucrados; e fomenta unha cultura de coidado e respecto cara á persoa, máis aló da enfermidade”.