O Jofre estira a alfombra vermella para a estrea do primeiro capítulo da serie “Rapa”

En las mismas puertas del Jofre en las que el pasado mes de diciembre se rodaban escenas de la serie “Rapa” se dieron cita ayer personalidades del mundo de la cultura y la política para acoger la “première” de la miniserie que se estrena en Movistar + este jueves.



Los afortunados en ver ayer en el teatro municipal uno de sus episodios pudieron disfrutar ya de las primeras imágenes de un telefilme que, además de actores de la talla de Javier Cámara o Mónica López, tiene A Capelada, Ferrol y otros puntos de la comarca como escenarios.



Precisamente porque la producción se rodó en esta zona, ayer pasaron por la alfombra roja tanto los dos actores protagonistas como los creadores, Fran Araújo y Pepe Coira, así como otros de los actores que se ponen delante de las cámaras en esta serie de Movistar+ y la productora gallega Portocabo.



Además de alcaldes y representantes de los Concellos en los que se rodó la historia –Ferrol, Narón, Cedeira, San Sadurniño, Valdoviño y Ortigueira–, también acudieron al pase de estreno el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; y el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil. Desde el organismo autonómico se ha apostado también por “Rapa”, ya que en 2021 se creó un fondo para la atracción de rodajes dentro del Hub Audiovisual de la Industria Cultural, del que “Rapa” fue una de las cuatro primeras propuestas subvencionadas, con una aportación de 300.000 euros, que la Xunta espera que cause un impacto económico en el área de Ferrolterra de 5,6 millones de euros.



Si el conselleiro destacó la importancia de una serie como “Rapa” para “proxectar cara ao exterior o importante legado das nosas tradicións, así como a riqueza e a beleza xeográfica sobre a que se asenta esta trama”, tanto los actores protagonistas como los creadores también tuvieron palabras de agradecimiento para las tierras gallegas en las que se rodó la miniserie y para quienes los acogieron.



Antes del pase, Cámara explicó que no había visto el primer capítulo y aseguró, en una charla con Efe, que “tengo muchas ganas, hay varias tramas; quiero ver lo que ocurre en las que no estoy”. La actriz protagonista, Mónica López, aseguró que el “espectador va a ser muy activo” e incluso adelantó que sabrá “enseguida quién cometió el crimen”.



Ambos actores valoran de la historia que no se les “dé masticado” el argumento y que no sea “un thriller de datos, de giros”. Definen la serie como “de personajes” y el territorio, como ya sucedió en “Hierro”, “es uno más; los sitios marcan la idiosincrasia, el comportamiento de las personas”. Los creadores Fran Araújo y Pepe Coira también le dieron especial importancia al entorno en la trama. “Hay un intento de no permanecer indiferente al lugar en el que pasan las cosas, que no sea solo un telón de fondo”, explican. De ahí que la comarca pueda sentirse ya como actriz principal de “Rapa”.