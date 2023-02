Por lo que escuchan los conoceréis

¿Qué música escuchan los alcaldables con representación en el palacio municipal? ¿O cuál quieren que sepamos o creamos que escuchan? En Canido, las asociaciones que impulsan el ciclo de entrevistas “Cóntamo ti” se lo han preguntado y, antes de empezar las charlas, suena una pizca de esa selección. Aunque falta por acudir Ángel Mato –lo hará este viernes–, su “playlist” está también colgada en la página web, lo que completa un variado mosaico de estilos y épocas. Solo hay una coincidencia.



A Mato y a Iván Rivas les gusta “Je veux”, de la francesa Zaz. Además, el actual alcalde elige una de los Beatles firmada por George Harrison (“While my Guitar Gently Weeps”) y José Manuel Rey Varela se apunta al “Imagine” de John Lennon. Si en la intimidad bailan a Bizarrap o a Raffaella Carrá, no lo sabremos; las listas públicas se salen poco del guion y apenas hay siquiera alguna advertencia de contenido explícito (en la de Jorge Suárez, en la que más).

Ángel Mato



La lista de Mato es la que más bucea en las décadas pasadas, apuntándose a la bossa nova (“Águas de Março”), al pop-rock clásico (Bob Dylan, The Beatles, The Velvet Underground, Pink Floyd), con una pizca de pop de los ochenta (“Insurrección”, de El Último de la Fila) y de música portuguesa (“Lembra-me un sonho lindo”, de Fausto). La más antigua es “I’ll Be Your Mirror”, de 1967, y en el siglo XXI entra con la citada “Je veux”, con el ritmo de Lila Downs (“La cumbia del mole”) y haciendo un guiño a la música folk gallega con raíces en Ferrolterra gracias a la “Xota de Lira”, de Xabier Díaz y Adufeiras de Salitre.

José Manuel Rey



El ex alcalde arranca su “playlist” sin sorpresas, con “Ferrol”, de Los Limones, todo un himno que pone a cantar a los ferrolanos en el lugar del planeta en el que se encuentren; seguido por “O tren”, de Andrés Dobarro; “La noche en la playa”, de Juan Pardo; y, de Los Piratas, claro, “Años 80”. Música gallega y ferrolana a tope –más que nadie– que continúa con “Verbena”, de Novedades Carmiña; “Te sigo soñando”, de De Pedro con Luz Casal; o “Vuelve”, de Andrés Suárez. Sale de Galicia Rey Varela para pasar por “El mal querer”, aclamadísimo disco de Rosalía del que se queda con “Pienso en tu mirá”. También le gusta Fito y Fitipaldis (“Me equivocaría otra vez”) y John Lennon, como única concesión al inglés.

Jorge Suárez



El también ex alcalde es el más pegado a la contemporaneidad, con tres temas publicados en 2022 (la versión de “Merichane”, de Zahara, con Shego, incluida en “Reputa”; la novísima “Diamante”, de Alba Reche y Baiuca; y “Makura”, de la artista viguesa Sila Lua, mezcla de música urbana y electrónica experimental). También del siglo XXI es la versión de la canción de Vainica Doble “Déjame vivir con alegría” hecha por el Grupo de Expertos Solynieve; el rap de Kase.O (“Renacimiento”); la actualización de “Heart of Glass”, de Blondie, obra de Miley Cyrus; o el remix de “Batmóvil”, de Hens, con Funzo y Baby Loud. Se va a los 80 para pasar por The Cure y The Smiths y, de los 90, rescata una versión en directo de “Don’t Look Back in Anger”, de Oasis.

Iván Rivas



La lista de Rivas está llena de grandes grupos y figuras de la música gallega actual y es la que tiene mayor presencia femenina. En ella se escucha a Tanxugueiras (“Figa”), a los reivindicativos Ezeterre (“Pólvora e tormenta”), Sés (“Tempestades de sal”) o Berrogüetto (con Guadi Galego en “Fusco”, del mítico “Viaxe por Urticaria”). También escucha a la artista cambadesa Pauliña (“Non é ficción”), a Adhara and Ritman (“Por elas”) y A Banda da Loba (“Abrente”, poema de Celso Emilio Ferreiro). Se adentra en la música portuguesa con A Garota Não (“Mundo do avesso”) y en el sonido latino con Orishas, Gente de Zona y otros colaboradores en “Cuba, Isla Bella”