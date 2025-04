“Jahre Viking”: El buque de mayor eslora de la historia

El que fuera el petrolero más grande de la historia, hoy en día ya desguazado, tuvo una vida operativa de 31 años (desde 1976), aunque a partir de 1986 fue utilizado como un gran almacén flotante (FSO), para Irán, durante su guerra contra Irak. Posteriormente, en 1979, el barco fue revendido a un magnate de Hong Kong llamado Tung Chao Yung. El empresario después de que el buque hubiera efectuado sus primeras pruebas de mar, quiso aumentar las dimensiones principales del barco para poder incrementar su capacidad de carga, buscando el objetivo de llegar a poseer el buque petrolero de mayor capacidad del mundo. En 1981 nacía este barco, llevando a cabo su primera singladura, ya como buque “modificado”, y bajo un nuevo nombre, el “Seawise Giant”.

Seawise Giant (Fuente: Nils Koch, Wikimedia)



Obviamente, con aquellas dimensiones, y tanto calado (24,6 metros), no podía atravesar el Canal de Panamá. Sus casi 500 metros de eslora (exactamente 458 metros) y los 69 metros de manga, se lo impedían.

Dos años después, en 1988, fue atacado por aviones iraquíes resultando muy dañado. Cuando a finales de 1989 la guerra finalizó, fue adquirido por una compañía noruega, que lo reparó en Singapur y lo bautizó con su siguiente nombre, el “Happy Giant”. Al finalizar las reparaciones, el buque cambió de nuevo de dueño, y lo adquirió Jorgen Jahre, de la compañía First Olsen Tankers. Y cómo no, lo bautizaron de nuevo. En ese momento pasó a denominarse “Jahre Viking”, y probablemente ese fue el nombre con el que el buque fue más conocido.



El “Jahre Viking”, probablemente el mayor objeto móvil realizado por el hombre, según palabras de uno de sus capitanes, cuando alcanzaba los 16,5 nudos de velocidad, necesitaba 9 kilómetros para perder la arrancada y poder pararse.

El mayor buque en la actualidad

Si quisiéramos buscar al mayor buque existente, la respuesta dependerá de qué tipo de barco se considere, y de qué se defina como barco más grande. De acuerdo con estos condicionantes, los mayores buques del mundo en la actualidad varían. Si por “el mayor buque” se entiende al de mayor eslora, en ese caso actualmente los mayores barcos son los portacontenedores de 400 m, como el tristemente famoso “Ever Given”, que se accidentó en el Canal de Suez en el año 2021.



Pero hay quien piensa que el mayor buque es la plataforma “Pioneering Spirit”, preparada para mover “grandes jackets”. Es un barco con doble casco, de 382 m de eslora y 124 de manga, que no sería de lo más grandes si en su proa no tuviera una apertura en forma de “U”, que le extiende un brazo de 100 m de largo adicionales.



Pero siendo puristas, y teniendo en cuenta que un barco es toda clase de embarcación que pueda ser utilizada como medio de transporte sobre el agua, en realidad el mayor buque de la historia posee nombre propio. Lo que ocurre es que no se trata de un buque mercante estrictamente hablando, sino más bien de una instalación flotante. Una estructura, que inició sus operaciones en 2018, y que en diciembre de 2021 sufrió un incendio. Dicha mega plataforma permaneció cerrada un tiempo, pero retomó sus operaciones en 2022. Esta instalación responde al nombre de Prelude FLNG. El Prelude FLNG posee 488 metros de eslora y pesa 600.000 toneladas.

Prelude FLNG (Fuente: Lana P)

Construcción en Ferrol

Los “ULCC”, abreviaturas de “Ultra Large Crude Carrier”, fueron los superpetroleros construidos en Fene (Ferrol) que llegaron a alcanzar los 320 metros de eslora y hasta 320.000 toneladas de peso muerto. Estos grandes buques respondieron a los nombres de “Al Andalus”, “Arteaga”, “Butrón”, etcétera. En aquella época del siglo XX el mugardés José Deus López ingenió un dispositivo que permitió, a partir de los años 70, la botadura de grandes petroleros en la empresa Astano, de Ferrol. Entre los años 1967 y 1983, la empresa Astilleros y Talleres del Noroeste, S.A. (Astano), construyó treinta y ocho buques petroleros.

Arteaga (Fuente: Exponav blog)



En aquellos años se produjo un hito histórico, la botadura del petrolero “Arteaga” en el año 1972, el mayor buque de la historia construido en grada inclinada hasta aquel momento. Aquella botadura supuso un hito insuperable que convirtió a Ferrol, a su comarca, y a sus astilleros, en iconos de la ría y de la ciudad.



Aquel hito, que sigue formando parte del orgullo ferrolano, evidenció el talento de una ciudad, que fueron capaces de desarrollar los dispositivos necesarios para poder realizar la botadura desde la grada inclinada, y de forma satisfactoria.

*Raúl Villa Caro es doctor ingeniero naval, oficial de la Armada, capitán de Marina Mercante y secretario de la Fundación Exponav