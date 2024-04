Iván Rivas sobre la intención de relegar al gallego: “É un comportamento intolerable que responde a un alcalde antigalego”

Desde el BNG, su portavoz, Iván Rivas, calificó de “comportamento intolerable dun alcalde antigalego” la medida de emplear únicamente el español en la publicación de los contratos que licite el Concello. Para el BNG esta medida no garantiza los derechos de los galegofalantes y demuestra “que o PP non ten rubor para pasar por riba do escaso marco normativo que protexe estes dereitos vulnerados reiteradamente en Ferrol para impoñer o español como única lingua de uso exclusivo no Concello”.



También la Mesa pola Normalización Lingüística señaló que la decisión anunciada por el Concello de Ferrol é “contraria á oficialidade do galego” y “ataca todos os acordos sobre a lingua”, advirtiendo, además, que “fronte ao que sinalou o alcalde, non é certo que nada indique que estes contratos se deban publicar en castelán”.

En la mañana de este viernes –11.30 horas– prevista un encuentro del presidente da mesa, Marcos Maceiras, con el portavoz del BNG en el Concello de Ferrol, Iván Rivas, para abordar esta cuestión. Desde la formación nacionalista se apuntó ya que se iniciará una campaña de recogida de apoyos entre los vecinos y colectivos de la ciudad “para esixir a retirada desta instrución” y que llevarán al pleno de fin de mes la oposición a esta medida.