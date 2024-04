Ángel Mato sobre la polémica lingüística: “É un despropósito próximo ao insulto á identidade do país”

Como un “despropósito próximo ao insulto á identidade do país” considera el grupo socialista el “ataque do goberno local do PP á lingua galega” al tratar de eliminarla de los procedimientos de contratación pública. Lamenta, además, “!a vergoña que causa á cidade a instrución ditada polo equipo de gobierno co pretendido obxectivo de axilizar as tramitacións”.

Para el portavoz Ángel Mato, en lo que se traduce la decisión es en una “incapacidade do equipo de José Manuel”, apostillando que “estas son as consecuencias de que o alcalde de Ferrol non traballe a tempo completo pola cidade, porque lamentablemente o rexedor dedica parte da semana a outros intereses en Madrid”.



De todos modos, tras el anuncio del PP de la firma de un acuerdo con la Xunta para proceder a la tradución de los contratos, el PSOE “celebró” esa medida de rectificación que consideró “forzada por coincidir co anuncio do seu candidato á presidencia á Xunta de que defenderá o galego na vindeira lexislatura”. Considera aun así que “impúsoxe a cordura dentro dun goberno que mostra, unha vez máis, estar desnortado”, apunta el portavoz socialista.