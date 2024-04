Iván Ferreiro | “Tengo la obsesión por que las canciones hablen de todo al mismo tiempo”

El cantante Iván Ferreiro presenta este sábado su último trabajo, “Trinchera Pop”, en el Auditorio de Ferrol a las 20.30 horas. Este icono del “indie” vuelve con ganas a la ciudad donde actuó en numerosas fechas y aún recuerda un concierto en los 90, con su anterior proyecto musical Los Piratas, del que sonará algún tema también en esta ocasión.

¿Qué distingue este álbum de los anteriores?

En cada disco uno habla sobre lo que le está pasando y, en el fondo, cada uno de ellos se define por el momento en que lo haces. Por ejemplo yo, en cada álbum que saco, busco una idea sobre la que construir. Así que siento que siempre van de lo mismo, sobre mí. Pero lo que trato es de que suenen diferente y que los textos estén escritos de forma distinta.

¿Qué significa “Trinchera Pop”?

Lo cierto es que aún ni había empezado la guerra de Ucrania y no veía la trinchera como algo tan perverso como ahora. Cuando le puse el título pensaba en ese concepto como el compromiso que tengo con mi propio trabajo, que también significa tenerlo con la gente que escucha mis canciones. Y el pop habla sobre las personas y si, es interesante, es porque cada una le damos un punto de vista diferente.

¿En qué se inspiró para sacar este disco?

No sé si me inspiré en una sola cosa o en muchas. Últimamente tengo la obsesión por que las canciones hablen de todo al mismo tiempo. Y a medida que crezco, me doy cuenta de que mis emociones y pensamientos están todos combinados. Creo que esto le pasa a todas las personas del mundo. En un día pasamos por un montón de sensaciones. Por la mañana lees las noticias y viene a tu mente algo de la política, al rato te llama un amigo y conversas sobre su relación, lo que te lleva al tema del amor. Luego alguien te habla sobre una película y reflexionas sobre la creatividad, por ejemplo. Al final, todas esas ideas se nos van mezclando, hasta el punto de que a veces tenemos un problema con alguien porque realmente estamos enfadados por algo que vivimos dos horas antes.

¿Cómo surgió la colaboración con Tanxugueiras? ¿Y cómo fue trabajar con ellas?

Fue antes del Benidorm Fest y todo eso, porque lo grabé alrededor de un año antes. Había escuchado cosas de Tanxugueiras, me había ido encontrando con su música por ahí y me quedé absolutamente fascinado con ellas. Y la verdad es que lo que hice fue echarle un poco de morro. Un día les envié un mensaje privado por Instagram en el que les decía que me encantaba lo que hacían y que tenía una canción en la que creía que sería precioso que cantasen un estribillo para darle más contexto al asunto. Después ellas, que son estupendas y maravillosas, me contestaron súper rápido. E hice lo que hago con otros artistas o gente que me gusta lo que hace. Aprovechando que son gallegas las invité a comer a mi casa, les hice la comida y luego les puse la canción con un micrófono en el medio del salón. Fue muy fácil porque ellas hacen que todo sea así, la verdad es que son increíbles y las adoro.

¿Cuáles son sus expectativas sobre este concierto en Ferrol?

Creo que tengo un repertorio muy bonito y emocionante. Espero haberlo conseguido y que la gente lo disfrute. Hay una cosa muy bonita que tiene la música, que cuando haces un concierto, el público ya tiene una relación íntima con esas canciones. Quiero que se emocionen y que salgan felices por haber hecho el esfuerzo.