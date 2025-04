A IV Olimpíada Robótica da EPEF entrega un premio Todo Terreo a un equipo do Tirso

O Tirso de Molina foi un dos centros das comarcas de Ferrol e Ortegal que tiveron representación na IV Olimpíada Robótica, que se desenvolveu onte no pabellón de Esteiro. No salón de actos Concepción Arenal do Campus Industrial celebrouse a entrega de premios e o equipo tirSOS, deste colexio, levou o galardón Todo Terreo da categoría Promesas.



A Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF– organiza anualmente o encontro, que nesta edición congregou arredor de 200 estudantes de ESO. Os participantes enfrontáronse en tres probas, o “segue liñas”, o “barrendeiro” e a “competición de sumo”, divididos nas categorías Promesas (1º e 2º curso) e Elite (3º e 4º). O galardón que recibiu o equipo tirSOS outórgase a aquel que obtivera unha puntuación maior no cómputo global dos tres desafíos. Así mesmo, Burela-bot, procedente da provincia de Lugo, recibiu o outro premio Todo Terreo na súa categoría.



Na cerimonia do salón de actos participaron o director da EPEF, Vicente Díaz, e o do Campus Industrial da Universidade da Coruña –UDC–, Marcos Míguez, que entregaron ao equipo do Tirso. Por outro lado, a vicerreitora do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, encargouse do mesmo galardón na sección Elite. Entre os concursantes tamén houbo equipos doutros centros educativos da zona como o Saturnino Montojo, Concepción Arenal, As Telleiras, Ayala, o IES de Mugardos e o Cabo Ortegal de Cariño.