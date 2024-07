Los institutos de Canido y Ferrol Vello rechazan la reducción de su cuerpo docente

Los trece votos del Partido Popular tumbaron ayer una moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego en la que se pedía el mantenimiento del actual número de docentes en los IES de Ferrol Vello (20) y Canido (33) y la convocatoria “urxente” del Consello Escolar Municipal para “abordar unha problemática” que saltó el pasado viernes con la publicación, por parte de la Consellería de Educación, de la adjudicación provisional de vacantes para el próximo curso. En esta, se reduce en dos profesores el claustro de ambos institutos.



La moción contó con la intervención del director del instituto de Ferrol Vello, Francisco González, en representación de los dos centros afectados. “Contamos con dous profesores menos que o ano pasado para o mesmo número de unidades, oito”, dijo, antes de explicar que “somos un centro pequeño e, para nós, contar con dous profesores menos supón un recorte do 10% do plantel”.



González aseguró que esa reducción incumpliría la propia normativa autonómica en materia de profesorado y oferta educativa, y subrayó que en la enseñanza el recurso más valioso “é o humano, que é máis importante que o material tecnolóxico”. Además, incidió en que casi un 25% del alumnado del centro tiene necesidades específicas de refuerzo educativo.



Defensa de la moción

Para Iván Rivas, portavoz del grupo que presentó la moción, esta política “de recortes non é nova”. Tras enumerar los conflictos con las matrículas o hace un año con el CEIP San Xoán de Filgueira y recordar que ambos institutos son “de referencia para o Centro de Menores de Ferrol, que xa teñen unhas necesidades especiais”, Rivas aseguró que en esta ocasión la decisión tiene un componente nuevo: “Non se explica a xustificación e faise con nocturnidade e aleivosía, porque se toma un venres 26 de xullo, o que demostra que xa non queren nin manter as formas e que se está a desenvolver unha política de ocultación de información”.



El portavoz nacionalista recordó además que el IES de Ferrol Vello “segue agardando polo polideportivo que lles prometeron” y que el IES de Canido tiene previsto desarrollar “un novo programa de atención á diversidade. Pois ben, a pesar disto decídese recortar o cupo. É intolerable”, señaló Rivas.



Con argumentos similares se posicionaron Ferrol en Común, a través de Nerea P. Carballeira, que lamentó el “recorte na igualdade de oportunidades”, y el PSOE con una intervención de Montse Dopico en la que puso de relieve el porcentaje de alumnado con necesidades educativas específicas en Ferrol Vello y la adjudicación de un profesor de Lengua Castellana con materia afín de Educación Física y otro de Historia con afín en Inglés, “habendo especialistas na listaxe de persoal interino”. “Nada xustifica o recorte de recursos humanos nun centro público”, añadió.

Patricia Cons: "Máis que recortes, son axustes de persoal



Réplica del PP

La concejala de Educación e Universidade, Patricia Cons, aseguró que “ao igual que na moción do mes pasado, poñen vostedes os bois antes que o carro. Esta resolución é provisional, non é a definitiva, o que non significa que vaia haber unha redución definitiva de profesorado”, argumentó.



Cons aseguró conocer “ben” Ferrol Vello y las necesidades educativas especiales, pero dijo que en esa misma resolución provisional “déronlles unha praza preferente para a atención desas necesidades especiais, para as que van ter un profesor máis”. Acto seguido dijo que “máis que recortes”, lo que plantea la adjudicación provisional son “axustes de persoal, en previsión de non facer un gasto público innecesario”. “A Consellería de Educación”, añadió, “non vai deixar de atender en ningún momento a ningún alumno con necesidades especiais e tomará as medidas adecuadas. Teñen os mesmos profesores que o restos dos centros coas mesmas unidades”, apuntó antes de puntualizar que “seguimos a traballar no pavillón para que o teñan á maior brevidade”.



“Ninguén quere ter recortes no ensino público”, dijo la concejala, a lo que Rivas respondió que “o importante, señora concelleira, non é o que queremos, senón o que facemos”.