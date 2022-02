Instan a Defensa a mantener la seguridad en las baterías desafectadas de Cabo Prior

El accidente que ocasionó la muerte de un hombre en días pasados en las baterías militares de Cabo Prior ha llevado al BNG a interesarse ante la propiedad de las instalaciones por si existe intención de tomar alguna medida correctora dada la peligrosidad que supone el estado de abandono de las baterías.





Por eso, el BNG, no sin antes manifestar el pésame a la familia y allegados del fallecido en esta zona, ha registrado una iniciativa parlamentaria dirigida al Ministerio de Defensa con el objetivo de conocer si está prevista alguna medida que pueda evitar en el futuro nuevos sucesos en estas instalaciones.





El portavoz municipal de la formación nacionalista, Iván Rivas, se ha interesado por saber si Defensa es consciente “do perigosas que poden ser estas instalacións abandonadas para as e os visitantes e se ten previsto tomar algún tipo de medida correctora”. Para Rivas, debería partir del Concello la iniciativa de dirigirse al Ministerio castrense para que mantenga en buen estado sus instalaciones y recuerda que no son las únicas propiedades abandonadas en la ciudad, por lo que desde el BNG se insiste en la necesidad de “recuperación, mantemento e conservación” de estas.





Deterioro

Los nacionalistas recuerdan que muchas instalaciones desafectadas de usos militares y en desuso, con un importante valor natural, patrimonial e histórico en la ciudad “foron e son pasto do deterioro, agardando non se sabe exactamente o que”, como sucede con las múltiples baterías de costa que se extienden por el litoral ferrolano. Además, pese a su abandono, el elevado interés paisajístico de la zona hace que sean muy visitadas, al ser accesibles, pese a que no cuentan con ningún tipo de medida de protección ni advertencia sobre su peligrosidad.





El portavoz nacionalista considera fundamental que el Ministerio de Defensa asuma su responsabilidad de mantenimiento y conservación y el BNG pregunta a través de la iniciativa parlamentaria si “Defensa mantén algún tipo de contacto co Concello de Ferrol para corrixir estas deficiencias e evitar novos accidentes”.