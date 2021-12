La incidencia sigue disparada y los casos activos superarán otras olas

La actual explosión de casos de coronavirus va camino de superar la ola del invierno pasado, sumando más de dos centenares de casos diarios al total, en un nuevo récord. En 24 horas se detectaron 242 positivos confirmados por PCR, según la estadística oficial del Sergas. En total, en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal había ayer 1.607 personas con el virus SARS-CoV-2. El pico del verano se acercó a los 1.100 y el del invierno de este año (la peor ola hasta la fecha) fue de 1.892 positivos simultáneamente. Esta última es una cifra que, a todas luces, quedará pulverizada en los próximos días.



La multiplicación de casos impacta en atención primaria y en todos los servicios que trabajan directamente con el coronavirus, y preocupa cómo pueda repercutir en el hospital Arquitecto Marcide, que de momento aguanta el tirón. Ayer había en este centro 15 personas ingresadas con un diagnóstico positivo de covid, doce en planta (una menos) y tres en la Unidad de Cuidados Intensivos (una menos que el día anterior). Es menos del 1% del total, un porcentaje que no se había visto antes en la pandemia, salvo en los momentos en los que no quedó nadie ingresado. Las investigaciones realizadas a partir de la aparición de la variante ómicron en otros países adelantan que es más contagioso pero produce menos gravedad, ya sea por la inmunización de la población –por la acción de las vacunas o por haber pasado la infección– o –aún sin confirmar– por su benignidad respecto a variantes anteriores. En cualquier caso, el hecho de que sean positivo miles de personas a la vez supone un enorme riesgo para el sistema sanitario con repercusiones para todos los enfermos, lo sean o no por coronavirus.



El número de víctimas mortales se mantiene en esta área sanitaria en 238 desde el inicio de la pandemia. De ellas, ocho se corresponden con la ola que comenzó a subir a mediados de octubre. El último deceso se comunicó el el 13 de diciembre, hace más de dos semanas.



La incidencia en los municipios está también desbocada, acercándose a 1.000 en Ferrol o Narón. Cerdido y Moeche se mantienen de momento sin casos en los últimos 14 días.



Los test de antígenos sin cita previa pueden hacerse en el campus de Esteiro, de momento hasta el día 2 (salvo el 1). Hoy y mañana abren de 15.00 a 21.00 horas.