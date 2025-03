La III Festa do Marisco de la cofradía de Ferrol se celebrará durante toda la Semana Santa

La edición más larga de la Festa do Marisco de Ferrol, que organiza la cofradía local con la Autoridad Portuaria y el Concello, se celebrará del 11 al 20 de abril, coincidiendo con la Semana Santa.



El teniente del alcalde, Javier Díaz; el presidente del Puerto, Francisco Barea; y el patrón mayor del pósito, Gustavo Chacartegui, avanzaron algunas de las novedades que presentará un evento que, aseguró Barea, “debe ser una fecha fija en el calendario, como lo son el Carmen o A Parrocheira. Ese es el objetivo y el empeño de las partes que colaboramos en hacerlo posible”.



Javier Díaz puso en valor que la fiesta se realice coincidiendo “con nuestra semana más internacional, la que más turistas atrae procedentes de todos los puntos de Galicia, de España y también del extranjero. Esta fiesta”, añadió, “hará Ferrol más grande”.

Se pedirá reabrir la campaña de la navaja y el percebe unos días para poder ofrecer estos productos



El responsable del Puerto destacó que tan pronto el patrón mayor les propuso organizar una cita gastronómica de estas características “no lo dudamos por dos razones”, matizó. La primera, “porque hay que apoyar a la cofradía” y la segunda, “porque tenemos que fomentar los productos que tenemos en Ferrol, como el marisco y el pescado que se extrae en nuestra ría”.



Barea insistió en que la fiesta debe “instaurarse, tener continuidad” y subrayó que este año, a diferencia de los dos anteriores, habrá una novedad importante en lo que tiene que ver con la movilidad. “Habrá más sitio donde aparcar, que es algo de lo que hablamos”, apuntó.



Una carpa más grande

La fiesta volverá a celebrarse en Curuxeiras, donde la antigua frigorífica. El patrón mayor, Gustavo Chacartegui, apuntó que, además del “tan ansiado aparcamiento que tanta falta nos hacía por la gran afluencia de gente”, habrá otras novedades. La más importante es la duración, desde el viernes 11 por la noche hasta el Domingo de Resurrección. Se trata, aseguró Chacartegui, de una “apuesta arriesgada” que tiene un motivo detrás. “Hay ferrolanos y ferrolanas que en los días álgidos de Semana Santa también se van unos días y queríamos darle la posibilidad de que, si quieren, disfruten también los días previos”, explicó.



En cuanto a los productos que se ofrecerán, todavía no se ha cerrado el menú de manera definitiva, pero sí avanzó que habrá almeja fina, rubia y japónica, que hay en algo más de cantidad que la babosa. “Como sabéis”, recordó el patrón mayor, "la situación es la que es y no habrá”, aseveró. Con todo, sí se venderá navaja, cuya extracción está cerrada pero la cofradía pedirá la apertura temporal esos días, y también vieira, que ya tiene almacenada. “En esta campaña nos reservamos dos jornadas –sobre 3,4 toneladas– para la fiesta y para la venta en la pescadería”, señaló Chacartegui. El percebe –para el que se solicitará también un levantamiento de la veda especial “como se hace en otras cofradías”, precisó el patrón mayor– o el mejillón, que no es de la ría pero sí de “proveedores de las Rías Baixas de nuestra total confianza” serán otras especie que se podrán degustar, si bien el patrón mayor añadió que “habrá alguna más”.



Además, habrá música y también ludoteca para los más pequeños, en esta ocasión en la misma carpa de la fiesta.