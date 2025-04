La iglesia espera ya con las puertas abiertas el regreso de la virgen este Viernes de Dolores en Ferrol

Pocas cosas se han llevado con tanto celo como la reapertura de la iglesia de Dolores. Ya el pasado octubre, cuando uno de los arquitectos de la obra, José Romero, accedió a contarle a este periódico los entresijos de la rehabilitación, no se permitió que ninguna fotografía traspasase su umbral.

Al fin, este Viernes de Dolores, uno de los templos más emblemáticos de Ferrol ha reabierto sus puertas en presencia del conselleiro de Cultura, José López Campo; el alcalde, José Manuel Rey Varela, y el obispo de la Diócesis, Fernando García Cadiñanos.

Junto a ellos han estado la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; la concejala de Urbanismo, Blanca García Olivares; el presidente de la Junta de Cofradías, César Carreño, y su homólogo en la Cofradía de Dolores, José Ángel Vázquez, entre otros responsables cofrades y religiosos.

Un grupo de curiosos se agolpaba en Méndez Núñez con expectación poco antes de las 12.30, la hora fijada para que las dos grandes puertas que miran a la araucaria de Amboage se abriesen. "Estamos muy contentos de inaugurar la iglesia tras siete años esperando este momento", dijo García Cadiñanos, quien quiso tener palabras de agradecimiento con "personas e instituciones", principalmente la Xunta de Galicia.

"Que la Virgen proteja a Ferrol"

"Es un momento muy esperado por los ferrolanos y la Consellería de Cultura es quien más se ha implicado", dijo el titular de la Diócesis, recordando que ellos mismos también aportaron fondos propios y valorando la generosidad, asimismo, "de todos los ferrolanos que, de forma anónima, han puesto su granito de arena para que esto sea posible".

También destacó el "aliento del Concello e instituciones" para evitar que, literalmente, se desplomase una de las joyas del XVIII que, supone, "un referente de la Semana Santa ferrolana que, esperamos, con su apertura eche raíces y la que Virgen de Dolores proteja la ciudad".

En este sentido, López Campos no ocultaba su alegría por haber sido "parte deste proceso desde o principio", un proyecto que "vendo as caras de ilusión de todo o mundo que está aquí é evidente que desexaban poder ver finalizado". Valoró además el conselleiro que esta apertura oficial de puertas se producía "no día axeitado, o Venres de Dores, non hai mellor forma de celebralo".

Resaltando el compromiso de las administraciones y la labor del Obispado "en todas as cuestións de defensa e coidado do patrimonio", repasó los más de 600.000 euros invertidos por parte de la Xunta en las primeras dos fases de la obra: la que logró consolidar el templo poniendo freno a sus problemas estructurales y la que despojó sus paredes del hormigón y la plaqueta que tapó durante décadas muchos de sus elementos originales.

"Un día muy feliz"

"Hoxe podemos ver este espazo en toda a súa magnitude, unha fermosa iglesia ás portas da Semana Santa, con simbolismo para todos os ferroláns, que sexa un bo preludio dunha marabillosa Pasión, extraordinaria non só para os veciños, senón tamén para os milleiros de visitantes", añadió López Campos, avanzando que él mismo será uno de esos turistas que recalen en la ciudad naval durante estas fechas.

Además, comprometió inversión del Gobierno gallego para una tercera fase en la que se abordará la rahabilitación de la torre del reloj, que costará entre 50.000 y 60.000 euros, una cantidad "asumible" cuya parte administrativa esperan dejar lista tras abordar los aspectos técnicos este mismo año.

Para Rey Varela, visiblemente "impresionado" por el resultado de los trabajos, "hoy es un día muy feliz para la ciudad porque la Virgen vuelve a su casa". Así, parafraseando una de las marchas más emotivas de la Semana Grande, recordó que "se puede decir que 'una madre no se cansa de esperar'", en alusión a los más de siete años que la Dolorosa lleva fuera de un templo que, para el alcalde, es una "magnífica representación del patrimonio religioso de Ferrol".

Para el regidor, este es un nuevo ejemplo de "lo que somos capaces de hacer si trabajamos juntos", agradeciendo la implicación de la Consellería de Cultura, de la Diócesis y también de la Dirección Xeral de Patrimonio porque "ver Dolores así nos despierta a todos una emoción muy grande porque la recuperación ha sido extraordinaria".

Además de la eucaristía que se celebrará en la tarde de este viernes y el sábado, García Cadiñanos precisó que la idea es que haya misas todos los sábados, "que es un día mariano y la Virgen de Dolores nos acogerá en su casa", y estará "abierta a la oración todos los días con la colaboración de voluntarios de la cofradía y la parroquia que posibilitarán que la gente pueda disfrutar de este patrimonio y también tengan su momento de oración".

El arquitecto José Romero, artífice del proyecto junto a Amable Romero, fue el encargado de poner el broche de oro a la visita ofreciendo diversas explicaciones a la comitiva sobre la reforma y los curiosos hallazgos que se han producido durante los trabajos, como el de la sepultura de el absentista Taxonera, el camarín de la Dolorosa o el suelo en damero que los servitas, promotores de la construcción del templo en 1771, dispusieron para sus enterramientos.