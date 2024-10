El Igadi organiza las segundas jornadas sobre relaciones internacionales

Las relaciones entre la Unión Europea, China e Iberoamérica se estudian en unas jornadas que se inauguraron ayer en la Facultade de Humanidades. Se trata de la segunda parte de una iniciativa organizada por el Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional y el Campus Industrial, en colaboración con el organismo de diplomacia pública Casa Asia. “Ferrol no mundo do Século XXI: China, Unión Europea e Iberoamérica no diálogo Oriente-Occidente” es el título de esta continuación de la propuesta.



La inauguración, que tuvo lugar en el salón de grados del centro, contó con la vicerrectora del Campus y Responsabilidade Social, Ana Ares; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; el director del Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional –Igadi–, Daniel González; la concelleira de Educación, Universidade e Política Lingüística, Patricia Cons; el director del Campus Industrial, Marcos Míguez, y el director del organismo de diplomacia pública Casa Asia, Javier Parrondo.



Después del acto de apertura, la cita se estrenó con la conferencia telemática del embajador de la República Popular de China en España, Yao Jing. A continuación, se desarrollaron dos mesas redondas, en las que participaron cuatro profesionales en cada una de ellas. “As Relacións Unión Europea-China-Iberoamérica” fue el nombre que identificó a la primera sesión de debate y la segunda llevó por título “As relacións de Galicia coa China”.