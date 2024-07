La huelga en el transporte urbano continúa sin ningún acercamiento entre las partes

Cinco días después de que comenzase la huelga en Maitours –la empresa del grupo Alsa que cubre el servicio del transporte urbano de Ferrol, Narón y Neda– no hay ningún atisbo de que se pueda llegar a un acuerdo para ponerle fin y la parte social presiona con la convocatoria de una movilización para el próximo martes, día 23.



Según avanza la CIG, que ostenta la mayoría sindical entre los empleados de la extinta Tranvías, la caravana de vehículos partirá a las 9.30 horas del lugar de O Regueiro, en Neda, y finalizará con una concentración ante las instalaciones de Alsa en el polígono naronés de Río do Pozo.



El responsable de Transportes de la CIG, Xesús Pastoriza, señaló ayer que no ha habido ningún contacto con la empresa en las últimas horas y no espera que lo haya en las próximas. Además, apunta que si bien los Concellos de Narón y Neda se han interesado por la situación, “non pasa o mesmo nin con Ferrol nin coa Xunta, a pesar de que son afectados e, no caso desta última, responsables dalgunha maneira porque se trata dun contrato seu. Cremos que a administración debería entrar”, añade.



Pastoriza apunta que están recibiendo quejas, a pesar de que “antes das 9.00 horas e despois das seis da tarde saen todos os buses con normalidade, pero non nesa franxa, o que leva a que moitos pasaxeiros queden ser subir ao bus porque xa vai cheo”.



Los trabajadores de Maitours reclaman que se les aplique el convenio provincial –tal y como recoge una sentencia judicial– y no el de la extinta Tranvías, que no incluye, dice, ni antigüedad ni dietas. Además, reclaman la compensación de los festivos trabajados, “como establece a lei”, denuncia Pastoriza.