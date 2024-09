Huelga en el IES Ferrol Vello por el recorte del 10% del profesorado

El Anpa del IES Ferrol Vello decidió ayer en una asamblea ir a la huelga a partir de mañana miércoles, día en el que comienza el curso escolar, por el recorte de dos profesores, que supone el 10% del claustro –eran 20 y para el año académico 2024/2025 le han asignado 18–.



La medida se conocía desde julio, aunque entonces tenía un carácter provisional, y, de hecho, los grupos de la oposición de Ferrol trasladaron su malestar a través de una moción en el pleno, presentada por el BNG, que también incluía al IES de Canido, que pierde otros dos docentes, para quedarse en 31.



La decisión de Educación de reducir el cupo se convirtió en definitiva hace unos días, lo que ha obligado al equipo directivo a modificar toda la previsión fijada a finales del curso pasado y, en el caso de 4º de Secundaria, a reducir de tres a dos el número de opciones. Estos cambios fueron comunicados a las familias afectadas el pasado viernes y suponen, entre otras cosas, que los siete alumnos que eligieron la materia de Latín no puedan hacerlo en el mismo centro.



No es esta la única ni la más grave consecuencia de esta decisión, según explican desde el Anpa. Su portavoz, Xosé Paz, lamenta que este recorte se produzca cuando hay un incremento del alumnado con respecto al curso pasado y acusa a la Consellería de “estrangular” al centro, no solo a nivel académico, con la reducción de opciones, sino porque “esa diminución de 40 horas que supón a perda de dous profesores tamén afecta a outro tipo de servizos e atención que agora non vai haber. O deterioro na calidade é moi forte”, añade.



El Anpa anima a los padres a sumarse a la concentración convocada para las 9.00 en la puerta y a secundar la huelga para que Educación “rectifique”.

Hoy, nueva protesta en el CEIP Ledicia, y el jueves, concentración convocada por la CIG

La concesión de una media jornada, compartida con el Isaac Peral, al CEIP Ledicia para atender al alumnado de 2º de Primaria –que, ponderando los niños y niñas con necesidades educativas especiales, tiene 26 alumnos–, no es suficiente para el Anpa, que tras la protesta del pasado viernes, vuelve a convocar una cacerolada a las puertas del centro hoy martes a las 17.00 horas.



No será la única movilización –al margen de la del IES Ferrol Vello– en el inicio del curso, puesto que la CIG ha convocado una concentración frente al edificio administrativo de la Xunta el jueves a las 18.30 horas antes de la entrega en Inspección de un escrito con las “necesidades concretas de cada centro”. Desde el sindicato se apunta que “son numerosos os colexios e institutos que nos están a informar da supresión de prazas, incumprimento das ratios actuais e falta de recursos para atender as necesidades educativas do alumnado”, apunta la secretaria comarcal, Andrea Martíns.