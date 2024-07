Huelga en el bus urbano de Ferrol, Narón y Neda desde el lunes 15

Los trabajadores del servicio de autobús urbano de Ferrol, Narón y Neda iniciará el lunes una huelga indefinida para reclamar que se les aplique el convenio provincial de transporte de viajeros. El responsable de Transportes de la CIG, Xesús Partoriza, explicó que la principal razón de esta medida, a la que se llega tras fracasar la mediación hace una semana y media, está en la "negativa" de la UTE que presta el servicio (Intercar y Maitours, ambas del grupo Alsa) a igualar las condiciones de los 40 extrabajadores subrogados de la anterior concesionaria, Tranvías, que pasaron a integrarse en Maitours.

El Plan de Transporte Metropolitano de la Xunta fusionó en un único contrato las líneas que antes prestaba Monbus y Tranvías. Esta última empresa tenía un convenio colectivo propio y la nueva adjudicataria lo mantuvo. En cambio, los trabajadores que fueron subrogados a Intercar entraron en el convenio provincial.

"Nós pedimos que todo o persoal ten que rexirse polo convenio provincial. O xulgado deunos a razón, aínda que di que a partir da publicación do novo convenio de A Coruña no BOP", explicó Pastoriza, que denuncia que la empresa "foi dilatando esta sinatura con diferentes escusas", a pesar de que ya están publicadas las tablas salariales. "Nós entendemos que con esta publicación, o convenio xa estaría en vigor e, polo tanto, é de aplicación tamén para os traballadores de Maitours". Hay que recordar que la entrada en el nuevo convenio de los extrabajadores de Tranvías supondría que pasarían a cobrar antigüedad y dietas, dos pluses que no existen en el convenio por el que se rigen actualmente.

Además, los tres delegados de personal, José Luis Taboada, Severo Castro y Javier Rodeiro, recordaron que el personal de Maitours lleva con el salario congelado desde 2020, "con todo o que subiu a vida desde entón", subrayaron antes de recalcar también que, por contra, los compañeros de Intercar y del resto del sector ya están percibiendo los incrementos pactados en el convenio.