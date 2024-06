Hospitais da Área acollen desde mañá un congreso sobre formación sanitaria especializada

Todo o relacionado coa actualidade da Formación Sanitaria Especializada abórdase nos vindeiros días no III Congreso de Formación Sanitaria Especializada de Galicia, que se celebra mañá e pasado nos Hospitais Naval e Arquitecto Marcide do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol.

O encontro está organizado pola Rede de Comisións de Docencia de Galicia-Redega, e o Comité Organizador está integrado por profesionais da Unidade de Soporte ó Coñecemento (USCO) onde se integran as Unidades de Docencia, Formación, Biblioteca, Investigación e Innovación nesta Área.

Este Congreso superou xa os asistentes previstos, con 240 persoas inscritas; e desenvolverase en distintos espazos dos hospitais do Complexo xa que o programa é amplo e abrangue diversos aspectos con temas de interese para tódolos implicados na formación especializada, ou más coñecida como residencia, os MIR, EIR, FIR, BIR ou QUIR.

Dende o Comité Organizador destacan precisamente este aspecto como unha das peculiaridades dese congreso galego en Ferrol, que tenta xuntar en talleres, foros e mesas a docencia en tódolos ámbitos e profesións que traballan en equipo no eido sanitario, de aí o lema do encontro: Abrindo Horizontes, superando barreiras.

Son catro talleres precongreso nas aulas de simulación do Hospital Naval do CHUF; seis foros simultáneos tamén no Hospital Naval entre o salón de actos e diversas aulas; catro mesas simultáneas xa no Hospital Arquitecto Marcide; e tres mesas redondas, tamén no Hospital Arquitecto Marcide.

A conferencia inaugural é "Comunicación e humor na sanidade. A propósito dun caso", de Mario Gil Conesa, médico influencer especialista en Medicina Preventiva e Saúde Pública, coñecido como @mariuslekker

E a de clausura, "Humanizando a docencia", será impartida por Ángel Carracedo Álvarez, catedrático de Medicina Legal da Universidade de Santiago e director da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica

No marco do Congreso, que se inaugura de xeito oficial, mañá, xoves, ás 19:00, no salón de actos do Hospital Arquitecto Marcide do CHUF, haberá dúas Conferencias. A inaugural, que leva por título: "Comunicación e humor na sanidade. A propósito dun caso", de Mario Gil Conesa, médico influencer especialista en Medicina Preventiva e Saúde Pública, coñecido como @mariuslekker. E tamén a de clausura, titulada: "Humanizando a docencia", que será impartida por Ángel Carracedo Álvarez, catedrático de Medicina Legal da Universidade de Santiago e director da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica.