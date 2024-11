Homenaje a Santa Cecilia por el Día Internacional de la Música

La ciudad naval se vestirá de gala para conmemorar el Día de la Música, siendo parte de los conciertos sincrónicos que se llevarán a cabo en las diferentes salas de Afundación a lo largo de Galicia.



En el caso de Ferrol, el homenaje a Santa Cecilia, la patrona del cuarto arte, correrá a cargo de Sofía Espiñeira. De su mano se podrá disfrutar de una serie de composiciones originales que beben de la raíz, “fusionando o latexo das músicas do mundo e a canción de autora máis íntima e espida”, avanzó la organización. “Xeografías” es la segunda obra del viaje musical de la artista, que estará el viernes, día 22, a partir de las 19.30 horas en la ciudad. La entrada es gratuita pero es necesario hacer una reserva previa a través de Ataquilla.com.



La Cofradía de la Soledad se sumará también a esta iniciativa y celebrará un concierto benéfico el domingo, día 24, en la catedral de San Xiao, a las 18.00 horas. Tomarán parte la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Buena Muerte y la banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno, ambas de Ferrol, junto con la Banda Nuestra Señora de la Misericordia, de Viveiro.



Además, durante el evento se recogerán alimentos no perecederos para la Cocina Económica.



Asimismo, el Conservatorio Profesional de Música Xan Viaño también se une a la propuesta. Esta vez no serán los alumnos sino los profesores quienes se suban al escenario –el jueves 21 a las 19.00 horas– del Auditorio. Además, han querido sumarse a la iniciativa solidaria, habilitando una urna para realizar donativos que se donarán a los afectados por la DANA.



As Pontes



La urbe ferrolana no es la única localidad que ofrecerá una oda a los ritmos y los acordes.



Los de As Pontes ya comenzaron ayer con ayer un ciclo dedicado a esta festividad, con la obra de Os de Agora, que continuará esta tarde con la actuación de los grupos de rock del Conservarorio. Esta actividad se llevará a cabo en el auditorio municipal Alovi, a las 19.00 horas.



Las actuaciones se reanudarán el jueves por partida doble. Primero, a las 19.30 horas, “Afecto y Desdén”, de Gemma Román, llegará a la Casa Dopeso de la mano del progama Dinamizarte y, una hora más tarde, Os de Agora llevarán los cantos de taberna hasta el Bar Xardín.



Al día siguiente, los ponteses rendirán un homenaje, otra vez en el Alovi, al 50 aniversario de la Coral Endesa en la que participarán, además del mencionado grupo, la Rondalla Vila de As Pontes, la Banda de Múscia Xuvenil y la Banda de Música Cultural de As Pontes. El sábado será el turno, en la misma ubicación, de la Banda de Gaitas Municipal, y las escuelas de acordeón y pandereta, además de No Cómbaro.



El broche final de esta semana repleta de ritmos lo podrá la misa de Santa Icía –el domingo a las 13.15 horas en la iglesia de Ribadeume–. Acto seguido se llevará a cabo una ofrenda floral en el monumento a los músicos, con banda sonora de Canavella.

Valdoviño

El Concello de Valdoviño se une a la celebración que pone en valor la tradición musical con un “ambicioso programa” en el que los ritmos se entremezclan con la danza. Esta iniciativa está dirigida a los centros de educación de la localidad y arranca hoy con los más pequeños y pequeñas del municipio, los usuarios del Aula da Natureza-Punto de Atención á Infancia, donde se llevará a cabo “Levántate Xan!”, un espectáculo de cuentos para bebés, de Caxoto.

La programación, asimismo, continuará durante toda esta semana para el resto de escolares con celebraciones en la Casa da Cultura, con obras adaptadas a las diferentes edades del alumnado del CPI Atios. Mañana será Paco Nogueiras el encargado de presentar “Son Animal” a seis cursos del centro y, al día siguiente, le dará el relevo la bailarina Cristina Montero, con una representación de danza bajo el título “Outr@s”, para el alumnado de Secundaria. Los encargados de cerrar este ciclo serán los integrantes de The Music Patrol, que compartirá tanto con alumnos de Primaria como de la ESO los ritmos que se engloban bajo el título “Melodías en Familia”