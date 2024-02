De Hipatia de Alejandría a África González, mujeres científicas al alcance de los estudiantes

El Concello de Ferrol ha organizado, en colaboración con la Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas en Galicia (AMIT) un programa de actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero. Incluye propuestas para acercar a los escolares el trabajo de destacadas figuras en estos ámbitos, tanto de la historia como cercanas, del propio campus.



La primera de ellas se llevó a cabo ayer mismo en el CIS de A Cabana, con una actividad de la Axencia Galega da Innovación dirigida a alumnado de tercer ciclo de Primaria, ESO, Bachillerato y FP. Los divulgadores Iria Ollero y David Ballesteros acercaron de forma atractiva a mujeres que hicieron grandes aportaciones científicas, como Hipatia de Alejandría, Marie Anne Pierrette Paulze, Lisa Meitner, Marie Curie, Hertha Marks Ayrton, la inmunóloga gallega África González, Rosalind Franklin, Susan Salomon o May-Britt Moser.



Datos biográficos, anécdotas vitales y experimentos inspirados en el trabajo de estas mujeres formaron parte de esta sesión de hora y media pensada para 150 escolares.

Talento local



Otra de las actividades que presentaron ayer en el Concello las concejalas de Educación, Patricia Cons, y de Muller, Elvira Miramontes, con la presidenta-fundadora de AMIT, Ana Jesús López, fuer el programa “Unha científica visita o noso cole”. Está pensada para alumnado de segundo ciclo de Primaria de los colegios públicos de la ciudad y tiene como objetivo visibilizar el papel de las mujeres en los diferentes ámbitos científicos y tecnológicos y contribuir a crear referentes.



Las participantes serán todas ellas doctoras de la Universidade da Coruña, que impartirán charlas sobre sus distintos campos de estudio. Se trata de María Jesús Movilla Fernández (“A muller como enfermeira e científica”), Lucía Santiago Caamaño (“A enxeñaría naval tamén é cousa de chicas”), Asunción López Arranz (“Muller xurista, compromiso coa igualdade”), Ana Ares Pernas (“Deseñadoras do futuro: plásticos e impresión 3D”), Laura Castro Santos (“A enerxía das mulleres”), Laura Alonso García (“Aventuras no mar; a súa ciencia e as súas científicas”) y Ana Jesús López Díaz (“Mulleres facendo ciencia con láseres”).

Profesionales de la Universidade da Coruña acercarán su experiencia al alumnado de Educación Primaria



Las concejalas Patricia Cons y Elvira Miramontes subrayaron la importancia de llevar a cabo acciones que contribuyan a la igualdad y a la elección de una orientación profesional libre de estereotipos. También destacaron la relevancia de un trabajo transversal entre áreas.



López Díaz subrayó la importancia de estas charlas, en las que el alumnado participa de modo activo, para “visibilizar o labor das mulleres científicas”.