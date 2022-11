Herido grave un joven de 22 años tras un apuñalamiento en San Xoán

Agentes de la Policía Local de Ferrol han detenido a tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, acusados de apuñalar a un varón de 22 años en el apeadero de FEVE, en el barrio de San Xoán, en las inmediaciones de la discoteca Onda. Al herido le asestaron golpes y varias puñaladas por la espalda y le robaron el móvil y otras pertenencias. Está en estado grave, ingresado en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, al que fue trasladado desde el CHUF debido al empeoramiento de su situación.



Según informan fuentes municipales y la agencia Europa Press, el suceso se produjo poco después de las seis de la madrugada del domingo. Los agentes recibieron una llamada de otros jóvenes que estaban en la zona que alertaban de lo que estaba ocurriendo. En ese momento había dos patrullas preparadas para realizar un control de alcoholemia que se desplazaron inmediatamente al lugar y encontraron al joven tendido en el suelo, consciente y ensangrentado, por lo que se solicitó una ambulancia y fue trasladado en primer lugar al Arquitecto Marcide.



La Policía Local inició en ese momento la búsqueda según la descripción dada por el propio herido y encontraron a dos de los supuestos agresores, que escapaban corriendo, y que tenían restos de sangre en su ropa. Más tarde localizaron a una tercera persona que también estaría implicada. Los tres, todos con antecedentes policiales y dos de ellos menores, fueron detenidos y trasladados a la comisaría de la Policía Nacional de Ferrol-Narón.

Preocupación vecinal

Responsables de la asociación vecinal de la zona se reúnen mañana para analizar la situación, aunque avanzan que solicitarán una reunión urgente con el concejal de Seguridad, Germán Costoya, y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.



Su presidente, Andrés Medín, subrayaba hoy que el de San Xoán, en su vida diaria, es un barrio muy tranquilo, en el que no hay delincuencia, ni tráfico de drogas ni ocupaciones ilegales de viviendas. La conflictividad se concentra en determinadas jornadas y horarios y está asociada, indica, a la discoteca de la zona, “que no tiene culpa ninguna, no son responsables de lo que pasa fuera”, aclara.



Sin embargo, la preocupación entre los vecinos es evidente porque no es el primer suceso de este tipo que se produce, llegando incluso a hacerse virales vídeos con peleas en la calle que incluían intentos de agresiones a policías. “Hay que tomar medidas porque desde la pandemia esto está degenerando. Hay que atajarlo porque va a más y cada día que pasa es peor”, comenta Medín.