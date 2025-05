El grupo socialista acusa al gobierno local de presumir de PMP sin hacer inversiones

El grupo municipal del PSOE de Ferrol cargó recientemente contra el gobierno local por su último balance del Período Medio de Pago, correspondiente al primer trimestre del año. Según detalló el concejal socialista Rafael Fernández, la reducción en nueve días del PMP respecto a los últimos tres meses de 2024 –situándose en los 27,6 días, dentro del límite legal– “non é froito dunha mellor eficiencia administrativa, senón consecuencia directa da parálise total dun goberno que non move un só proxecto”.



En este sentido, el edil apuntó que una cifra tan baja “só ten valor real cando vai acompañada de actividade económica e execución orzamentaria”, criticando, respecto a esta última, que del pasado ejercicio solo se alcanzó el 55,26% –y que cae hasta el 7,84% cuando se limita únicamente a las inversiones–. “Rey Varela ten todo o poder, todos os medios e todo o persoal, pero Ferrol segue máis parado que nunca. Non é que non se poida gobernar, é que non se está facendo”, denunció el socialista.



Por último, desde el grupo municipal se calificó de “burla á cidadanía” que el Concello “presuma” de este PMP “cando non se pon en marcha ningún proxecto”, sentenciando que es “inmobilismo institucional con maquillaxe estatístico”. A este respecto, desde la formación se afeó al gobierno local que realice anuncios semanales al término de la XGL, pero que estos no se materialicen en licitaciones o en procesos de contratación.