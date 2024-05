El grupo municipal del PSOE presenta una batería de alegaciones a los presupuestos

El Boletín Oficial de la Provincial (BOP) recogía, en su edición del pasado 10 de abril, el expediente provisional de los presupuestos municipales de Ferrol para el presente 2024, iniciándose así el pertinente período de exposición pública para la presentación de alegaciones. El mencionado lapso, de 15 días hábiles, finalizó el jueves 2, siendo el segundo paso la resolución de reclamaciones y observaciones de la ciudadanía y el resto de grupos de la corporación.



En consecuencia, el PSOE de Ferrol hizo ayer pública su batería de propuestas y sugerencias a las cuentas ferrolanas. En total son 15 alegaciones, de las cuales trece se corresponderían con inversiones concretas, dos buscan subsanar errores u omisiones en el texto y la última solicita una ampliación de crédito para cubrir el importe de una serie de intervenciones a lo largo de todo el término municipal.

Falta de ambición



Respecto a esta serie de propuestas, el portavoz de los socialistas y antiguo alcalde, Ángel Mato, aseveró que era “unha boa práctica para calquer goberno o non improvisar no desenvolvemento dun proxecto de cidade claro”, lamentando lo que percibía como una falta de “ambición” a la hora de adoptar un modelo “que parece que funcionou ben”. En este sentido, Mato afeó al ejecutivo que no dé continuidad a la peatonalización del centro o que no apueste por “dinamizar a economía”, incidiendo en que “non hai ningunha inversión relevante para a formación e o emprego”.



Por otro lado, el secretario general del PSOE de Ferrol defendió la necesidad de establecer “políticas de renaturización”, incrementando “as súas zonas verdes”. “Eu creo que en parte o que fai o goberno é externalizar un pouco a súa responsabilidade”, criticó, insistiendo en que deberían concluirse proyectos ya concretados y redactados pero no ejecutados, tales como la reforma de la calle Nueva de Caranza o de la plaza de Galicia, o se le dé continuidad a la propuesta de humanización del primer tramo de la carretera de Castilla –que conectaría con la renovada avenida de As Pías–.

Las propuestas



Volviendo a la batería de alegaciones, la primera del listado propone la ampliación del capítulo 9 de la póliza de créditos para cubrir una serie de 22 proyectos, tales como la mejora de la eficiencia energética del Cantón, el skatepark de A Malata, la creación de un nuevo espacio coworking y una oficina del SEPE, o arreglos y reformas en varios locales sociales de entidades vecinales de la ciudad naval.



Las reclamaciones 2 y 15 se centran en la corrección de los anexos –no se incorpora en los programas anuales de inversión a Emafesa y hay un error en las cuantías de los programas de inversión–, mientras que los doce puntos restantes son propuestas concretas para la ciudad, como el arreglo o creación de nuevos parques caninos.