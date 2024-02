El grelo, escaso y caro en Ferrol cuando empieza la época de mayor demanda del año

Las plazas de abastos de la ciudad se repetía ayer la frase de “se non hai grelos boas son nabizas”. Es tiempo de cocidos, de reuniones en torno al producto estrella del invierno pero, escasean, hay pocos y cada quien tiene su propia versión sobre su baja presencia en nuestra huerta. Unos dicen que es culpa de que este año se han empezado a hacer cocidos antes y la demanda se ha acelerado, otros apuntan a la climatología, con el calor que ha esquilmando las huertas.



Desde el negocio Hortalizas Nieves Llago López e hijo Juan Fernández Llago explican que “non imos ter problema ningún cos grelos, sempre hai momentos nos que faltan pero logo temos grelo a esgalla”. En su puesto del mercado de Recimil –también tienen punto de venta en Caranza y Valdoviño–, tenía producto de calidad, y de la zona, a media mañana de ayer, que se vendía a 3 euros la mada.



En el puesto 39, en Frutería Ángeles y Fernando, explicaban que hay poco producto pero “grelos imos tendo”. Ayer mismo recibieron producto de Monfero. “Ya no queda nada, acabamos de vender la última mada hace escasos minutos”, precisaban sobre las once de la mañana. En total despacharon los 15 kilos que tenían de Monfero en poco más de dos horas y a 3,50 euros.

Lo suyo es que la gente venga al mercado y nos pregunte, haciendo las cosas con tiempo nadie debería quedarse sin producto



También es posible hacerse con el material necesario para elaborar un buen cocido en el Mercado de A Magdalena, si bien escasea algo la verdura. Asimismo, como precisan algunos placeros, “a principio de semana, entre unos y otros, raro es que alguien se quede sin producto, ya en jueves o viernes la demanda se dispara porque mucha gente se junta en sábado o domingo para disfrutar de un buen cocido y ahí sí que es más difícil” .El precio, en general está como siempre, como afirma una de las placeras. “El año pasado, también por la misma cuestión del calor, hubo menos grelo del deseado y el precio se elevó, si la temperatura no responde la planta muere y escasea, pero pronto brotan de nuevo”, afirma.



Por su parte, Isa, del puesto de frutas, verduras y hortalizas “A estiba da vella”, también va teniendo grelo, aunque no mucho y hasta ahora está más escaso que en otras fechas. “Si no hay grelo la gente se lleva la nabiza sin problema o mismo el repollo, no es lo mismo pero también gusta”, explica. En su puesto se vendía en las últimas horas algo de nabiza de calidad a 3,95 euros y el grelo se llegó a despachar a 3,80 € el kilo. El precio, no obstante, suele variar de un día a otro.



Tere, del puesto de frutas y verduras que lleva su nombre, tenía bastante producto en su tienda. Asegura que le llegan grelos de cualquier parte de Galicia, estos días lo recibe a diario de la zona de Vilalba y acaba de incorporar ya madas procecentes de Xestoso en Monfero, que tiene gran demanda entre su clientela. Afirma que “en esta época tenía que haber algo más de producto, pero lo que ocurre no es tan raro, siempre hay momentos así”. En su puesto la nabiza alcanzaba los 3 euros la mada mientras que el grelo oscila entre los 3,50 y los 3,70 euros, dependiendo el productor y su procedencia. Unos y otros sostienen que con esta climatología cambiante, con días de frío y calor sucediéndose, el mercado seguirá algo loco hasta que las temperaturas vuelvan a ser las que corresponden a un inicio de año. Así, recomiendan ser algo previsores y acercarse a los mercados locales con tiempo.

“Me tocó comprar nabiza portuguesa”

Josefa Vázquez preparó un cocido para su familia este fin de semana pero se llevó una sorpresa cuando el viernes fue a buscar la verdura a las tiendas en las que habitualmente hace la compra en Fene. “Ya tenía la carne desde hace días y me confíe...No pude ir por la mañana y por la tarde ya no encontré verdura, no había grelo en ningún sitio y no quería usar repollo”, apunta. Al final, añade, “encontré nabizas, que resultaron ser de Portugal, no me gustaron nada, resultó ser una verdura muy fibrosa, una pena”.