González Formoso: "Ferrol esixe o mesmo trato que o resto das cidades galegas co ferrocarril"

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha pedido en la mañana de este martes en su visita a las obras de construcción de las aceras de la carretera de A Cabana "o mesmo trato para Ferrol que o resto das cidades galegas" en materia ferroviaria. El también alcalde de As Pontes señaló que las urbes de A Coruña y Santiago "están moi ben tratadas no que se refire a infraestruturas ferroviarias, pero a terceira cidade está historicamente moi maltratada", añadió. Recordó que la vía está "sen tocar desde hai practicamente cen anos" y que está de acuerdo en "esixirlle ao goberno actual, como tamén houbo que facelo cos precedentes, que tiveron esta vía absolutamente abandonada".

González Formoso considera que la inversión y el proyecto deben ser "ambiciosos" y no "parques ou remendos" para poder "reducir os tempos da viaxe" y que el tren sea un medio de transporte tanto de personas como de mercancías "competitivo".

Sobre cómo ha de ser ese proyecto, el presidente de la Diputación apuntó a criterios técnicos. "Nós temos que pedir que sexa ambicioso para ter as mesmas prestacións; non falamos de AVE, pero si as que nos fagan competitivos", ya que "se ao final só somos capaces de reducir a viaxe en 15 minutos, o servizo vai seguir sen ser competitivo nin atractivo para os usuarios nin as mercadorías". En esa línea admitió la posibilidad de que esta inversión tenga que hacerse "por fases", si bien insistió en que serán "os técnicos os que digan como hai que facelo: se aproveitar o trazado actual, rectificar curvas ou facer un trazado novo, pero en calquera caso a electrificación vai ser o paso que nos vai facer ser máis competitivos e iso está sen facer e, polo tanto, é o que provoca, por exemplo, que o Alvia xa non chegue a Ferrol".