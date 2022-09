El gobierno local reclama a la Xunta que responda a la ampliación de Xantar na Casa

El gobierno local de Ferrol denuncia que espera desde hace más de tres meses a que el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade, dependiente de la Consellería de Política Social, resuelva la petición de ampliar con 15 plazas más el programa Xantar na Casa. En la actualidad tiene 55 usuarios y hay siete en lista de espera.



La concejala de Benestar Social, Eva Martínez, apuntó que se trata de un servicio dirigido a personas mayores y a dependientes que no pueden cocinar por sí mismos, que ha sido muy útil en la pandemia y que tiene una demanda siempre al alza. En cambio, aclaró, para los cinco comedores sociales que estaban abiertos antes de la crisis sanitaria no existe demanda suficiente, puesto que en el período de consulta hubo 30 solicitudes.



Martínez Montero responde así a la reclamación que realiza el Partido Popular para la reapertura de los comedores sénior. En una rueda de prensa, la concejala fue dura al calificar la actitud del portavoz del PP, José Manuel Rey, que la semana pasada acudía al centro de mayores de la calle Río Xubia para anunciar una moción en el pleno de mañana relativa a esta cuestión. “Os maiores de Ferrol levan esperando tres meses a que a Xunta cubra a demanda de prazas de Xantar na Casa, pero ao PP só lle interesan as eleccións, e non os maiores”, criticó. Calificó de “moi lamentable”, además de “irresponsable, demagóxica e electoralista” que se monte lo que considera “unha campaña para que o Concello gaste os cartos de todos noutros servizos sen unha mínima demanda e, en contraste, non mova un dedo para que o Goberno galego permita dunha vez cubrir as necesidades básicas de persoas que precisan recibir unha alimentación axeitada nos seus fogares”.



Recordó al edil popular que además de un asiento en el pleno de Ferrol, también tiene un escaño en el Parlamento de Galicia, y le pidió que “aproveite a súa influencia en Santiago para conseguir que Xantar na Casa chegue a todas as persoas que o necesitan”.



En este sentido, aseguró que, con recursos públicos limitados, la prioridad “deben ser os servizos de primeira necesidade para os que hai máis demanda, non os que me parece que poden ser máis rendibles electoralmente”.

Usuarios al alza



La concejala explicó que el programa Xantar na Casa lo sufragan el Concello (26,67%), usuarios (con el mismo porcentaje) y el Consorcio (46,66%), con un precio máximo de 7,5 euros –varía en función de rentas y otros parámetros–. Proporciona comida para toda la semana a los usuarios. El Consorcio establece el número de beneficiarios y la administración local asume los trámites.



En 2019 el número de beneficiarios era de 15 personas y desde entonces se nos ha parado de subir hasta superar el medio centenar, siempre “a base de moito insistirlle á Xunta”.



El grupo socialista llevará esta cuestión al pleno con una moción relativa a esta demora.