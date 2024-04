Gobierno local, patronal y entes profesionales unen fuerzas para fomentar el desarrollo urbano

El gobierno local de la ciudad naval unirá fuerzas con los colegios profesionales de arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros industriales, así como con asociaciones del sector de la construcción y la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (Cofer) para conformar la mesa Ferrol Impulsa, una suerte de organismo que buscará promover un desarrollo urbano sostenible en el crecimiento económico del área.



Así lo anunció ayer el alcalde, José Manuel Rey, tras la última reunión de la Xunta de Goberno Local (XGL), en la que se abordó, entre otros temas, la configuración de este grupo de trabajo. De este modo, el regidor ferrolano explicó que esta mesa reunirá “a institucións representativas do sector”, garantizando la participación de actores claves del mismo como “promotores, proxectistas, construtores, directores de obra e de execución”, además de empresas inmobiliarias.



“Debemos coordinar esforzos para mellorar o proceso edificatorio e rehabilitador na cidade, en beneficio de toda a comunidade”, reivindicó Rey Varela, asegurando que su objetivo es “deseñar” la urbe “que todos queremos”. En este sentido, el alcalde aseguró que este grupo también buscará “potenciar o crecemento económico” del área, así como atraer inversiones.

Normativa



Uno de los puntos en los que incidió José Manuel Rey tras la XGL es que esta iniciativa es el siguiente paso de su gobierno tras la aprobación de la nueva ordenanza de licencias, en tanto a que servirá para establecer, entre otros, “protocolos para o uso da vía pública durante as obras, mellorar os procedementos administrativos e comunicar sancións e irregularidades detectadas”. De este modo, se interpreta que el objetivo general del Consistorio pasa por establecer un marco global para el desarrollo del sector en la ciudad.



A este respecto, el Concello aseguró que, como contrapartida, los colegios profesionales se comprometerán a garantizar en todo momento la presentación correcta de los proyectos con toda la documentación necesaria, además de coordinar con los promotores todas las normativas vigentes tanto a nivel urbanístico como de seguridad. Por su parte, las asociaciones empresariales velarán por el empleo adecuado de los agentes necesarios para la consecución de los proyectos, por la calidad de las construcciones y el correcto uso de los inmuebles.



“Resolveremos as incidencias de maneira conxunta, cooperaremos para o avance do desenvolvemento urbano sostible e denunciaremos as prácticas irregulares ou intrusismo laboral”, sentenció el alcalde, al tiempo que ponía en valor la importancia de la colaboración público privada. “Este compromiso reflicte a determinación e a aposta de todas as partes involucradas en traballar cara un futuro próspero e sostible para Ferrol e os ferroláns”.

Dotaciones culturales



Por otro lado, la XGL dio luz verde en su sesión de ayer a dos nuevos procesos de licitación. Por una parte, se sacará a concurso el contrato de servicios específicos necesarios para la realización de actividades en el teatro Jofre, el Auditorio, el C.C. Torrente Ballester, así como aquellos para llevar a cabo iniciativas culturales en el término municipal. El acuerdo tendrá una duración inicial de dos años, aunque se contempla la posibilidad de prorrogarlo durante otros dos más.



Este contrato, detalló el Concello, contará con un presupuesto de 1,9 millones de euros –con impuestos incluidos–, divididos en tres anualidades, de forma que se destinarán 79.478,88 euros para lo que resta de 2024; 953.746,56 para 2025 y 874.267,68 para 2026.



Por otra, el gobierno local licitará nuevos reguladores de luminosidad –conocidos como dimmers– para el teatro Jofre. En este sentido, desde el Consistorio se explicó que el actual sistema que tiene el espacio cultural data del año 2005 y que, a día de hoy, ya no existen en el mercado componentes para el mismo. Esto hace que cualquier reparación sea más un parche que un arreglo en sí, lo que se traduce en un riesgo de avería o funcionamiento incorrecto durante la realización de un acto cultural, como puede ser una representación teatral. De este modo, con el fin de evitar incidencias y, con ello, molestias para los usuarios del Jofre, el Concello licitará el suministro e instalación de nuevos dimmers por 99.258,72 euros, impuestos incluidos.