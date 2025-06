La gira 25 aniversario de Víctor Aneiros lleva su blues-rock a Ferrol

El guitarrista y compositor de origen local Víctor Aneiros reservó un hueco en esta gira, en la que celebra sus bodas de plata con la música, para ofrecer un concierto en el emblemático teatro Jofre de su ciudad. La actuación, que tendrá lugar el viernes a las 20.30 horas, propondrá un viaje a lo largo de su carrera, deteniéndose en los temas que más marcaron sus álbumes publicados.



Los 25 años se cumplen desde el lanzamiento de su primer disco de estudio, “Que el blues te acompañe”, un trabajo que marcó la entrada del músico ferrolano en la escena de este estilo, tanto de alcance autonómico como estatal, distinguiéndose entonces con un característico estilo que definiría su trayectoria posterior.



En aquel primer lanzamiento del año 2000, Víctor Aneiros ya registró su influencia por referentes clásicos dentro del género, al mismo tiempo que incorporó su propia dimensión personal, marcada por una predilección por el rock, que lleva a los escenarios a través de su destreza con la guitarra.



A lo largo del cuarto de siglo que lleva dedicándose al sector musical, el blues-rock de este artista se fue combinando con letras en español, en inglés y también en galego. Sobre este último, destaca en particular el trabajo que desempeñó musicalizando los poemas de grandes autores de su tierra, como Rosalía de Castro y Curros Enríquez, que se pueden localizar en “Héroe Secreto” (2008), o de Ramiro Fonte, que firma las letras de “Brétemas da memoria” (2010).



Los títulos que completan sus 25 años de carrera en solitario son “Live in Montreaux” (2003), “Blues do amencer” (2004), “A soidade pide copas nos bares” (2014) y “Un extraño entre la multitud” (2017). No obstante, en este tiempo también tuvo la oportunidad de colaborar con grandes artistas como la cantante canadiense Julie Guravich, con quien compartió la publicación de “Back from the blues” (2012).



De la misma manera, más recientemente se pudo ver al guitarrista ferrolano integrarse en un proyecto musical con la cantante Paula Martíns, bajo la denominación de Martíns Aneiros Band. Un año antes de haber lanzado juntos “Rain” (2023), el dúo compartió el escenario del Gulliver Fest, en Pedroso.



Acceso

Todavía quedan entradas disponibles para el concierto de este viernes, antes de continuar su gira por populares salas como la Supersonic y Jagger. Los pases pueden adquirirse tanto en la taquilla del teatro Jofre como en la página web de Ataquilla, a tres euros.