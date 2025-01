Germán Castro, periodista: “A distinción perténcelles tamén aos equipos que tiven”

Germán Castro, una de las cuatro insignias de oro del Concello, asegura que la “felicidade” que siente al recibir esta distinción tiene mucho que ver con el hecho de que se conceda por unanimidad. “Estou moi agradecido”, recalca. A Man lo adornan varios méritos que en un ejercicio de síntesis podrían resumirse en uno: la capacidad de liderar. Fue él quien, con un grupo de personas, puso en marcha el Club de Prensa (1987) y todas sus derivadas, y también el fundador, doce años después, de Diario de Ferrol.



“Procurei exercer sempre un xornalismo honesto; sempre que puiden, porque as empresas son as que marcan os criterios, facer un xornalismo común, sen nada especial”, explica. Poner un periódico en marcha, “saíndo da zona de confort na que estaba” e impulsar el Club de Prensa –“panca de dinamización cultural, cunha arquitectura que aínda se conserva hoxe, como Galicia en Foco, revista oral, Ferrol-Análisis, o el Curso Gurméndez”, enumera– son dos de los méritos de Castro, aunque deja claro que “dito isto, un só non fai nada; pode facer de locomotora ou liderar, pero se non tes ao carón xente que te apoie e respalde, non fas nada".

A estes equipos, entre eles o do Diario, perténcelles tamén esta insignia”. El periodista se mantiene muy activo en redes – “aínda que ao principio teño que admitir que era un pouco negacionista”–, algo que, dice, “tamén axuda a este recoñecemento” que, además, “me revitaliza; anímame a seguir porque teño claro que serei xornalista ata ao final”.