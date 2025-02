Gerardo Sabio | “Preocupa el elevado consumo de cannabis en menores y adultos jóvenes”

La Asociación Ferrolá de Drogodependencias (Asfedro) atiende anualmente a entre 1.200 y 1.400 personas en la unidad asistencial de Caranza, que dirige el psicólogo clínico Gerardo Sabio, coordinador de los dispositivos y programas de tratamiento. Asegura Sabio que este espacio funciona de forma similar a un centro de salud o unidad de salud mental, donde las personas acuden derivadas por sus médicos de Atención Primaria o por iniciativa propia a recibir atención especializada por un problema asociado al consumo de drogas, ya sea una adicción o por daños conductuales o de salud derivados de esa dependencia.



Explica este profesional que todas estas personas “debieran venir derivadas como pasa con cualquier servicio especializado pero las especiales características de la atención a las adicciones hace que también se abra la puerta a que se citen directamente, porque muchas veces no lo quieren comentar con los propios médicos, no quieren que se enteren en su empresa...razones derivadas del estigma asociado a la adicción”, indica. Otras veces son las familias quienes convencen a la persona a que visite el centro.



Tanto la unidad asistencial de Caranza como la comunidad terapéutica del Confurco son servicios que dependen del Sergas, “pero es una dependencia funcional, no orgánica”, como apunta este profesional, ya que funciona como recurso del Sergas sin que lo gestione directamente, compartiendo simplemente historiales médicos. Esa no obstante, sigue siendo una de las luchas de Asfedro ya que para tratarse de una adicción, “uno no entra en una puerta del Sergas, lo hace en otro espacio y eso no ayuda a apartar el estigma que tienen asociadas las drogodependencias”, lamentan.



Sabio también explica que la atención a las drogodependencias, inicialmente, “es ambulatoria” y se centra en una asistencia integral que atiende aspectos médicos, psicológicos y sociales de la patología. Asimismo, manifiesta que hay determinados casos que, según evolución, dado que es una patología que puede llegar a cronificarse, se requiere de un tratamiento más intensivo en régimen de internamiento y es ahí donde entra la comunidad terapéutica. Esta atiende del orden de unas 60 o 80 personas anualmente, y no todos son de Asfredo ya que también recibe a gente de toda la red asistencial pública gallega, integrada solo por tres centros.



Este experto en el tratamiento de las adicciones indica que la atención a las mismas es multidisciplinar y se elaboran planes de acción totalmente individualizados.

El volumen asistencial oscila entre las 1.200 y las 1.400 personas al año, entre 60 y 80 en O Confurco



No le gusta nada a este profesional de la salud que se pregunte por porcentajes de curación, “porque nadie pregunta tampoco por porcentajes de curación de una diabetes o una hipertensión”, algo que para él es fruto de lo poco que se conocen las adicciones.

También añade que la curación en este ámbito significaría poder consumir de forma controlada porque la adicción es pérdida de control y seguir haciéndolo a pesar de las consecuencias negativas. Así, añade que hoy por hoy es “más importante que la persona esté estable y mantenga su proyecto de vida independientemente que cuál es su relación concreta con la droga”.

Asimismo, indica que antes no se contemplaba como objetivo terapéutico un consumo menor, pero hoy sí.



Según precisa, la ciudad de Ferrol sigue siendo un punto de fácil acceso a la droga aunque se ha constado un leve repunte en la edad media de inicio en el consumo, que se sitúa entre los 15 y 16 años.



El alcohol y el cannabis suelen ser el primer contacto con estas sustancias y preocupa su elevado consumo en menores y en adultos jóvenes. Con todo, apunta que cada vez hay acceso a más tipos de droga y que se estabiliza el patrón de policonsumo entre la población local.

Asimismo, indica que en todo este tiempo se habrán abierto del orden de los 7.000 expedientes en Asfedro para atender a personas que presentan algún tipo de drogadicción o patología asociada a la misma.