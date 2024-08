Gardacostas atribuye el “descenso” del furtivismo a la colaboración

El Servizo de Gardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, considera que la “tendencia descendente” de la actividad furtiva en la ría de Ferrol se debe a la labor conjunta de vigilancia de los agentes autonómicos “en colaboración con outros corpos de seguridade, as confrarías e os profesionais do mar”, así como al “conxunto da cidadanía, que está máis concienciada a este respecto”.



Ese descenso se complementa con una mayor eficacia de los diferentes operativos. Según los datos del primer semestre, la cifra de decomisos de marisco ha aumentado un 160% con respecto al mismo periodo del año 2023 y las incautaciones –artes y útiles relacionados con esta actividad– se ha cuadruplicado en el mismo periodo.



Esta situación –una mayor presión– contrasta con el conjunto de Galicia, en el que tanto los decomisos como las incautaciones han disminuido, aunque sea ligeramente.



Desde el Servizo de Gardacostas, no obstante, se incide en que “aínda é preciso ese labor de vixilancia, polo que se continúa intensificando a realización de dispositivos de vixilancia co obxectivo de garantir a trazabilidade dos produtos do mar e o respecto á normativa vixente”.



Mareas

En previsión de un incremento de la presión de los furtivos por las mareas vivas de la semana pasada, Gardacostas dirigió un operativo de vigilancia que, en el ámbito de la ciudad naval, contó con la colaboración de agentes de la Policía Local. La inspección también llegó a la rula de Barallobre, donde se desarrolló un control de capturas y comprobación de tamaños, etiquetado y pesada de las especies expuestas en el punto de venta de la depuradora.



Donde sí hubo levantamiento de actas de infracción fue en las proximidades de As Mirandas. Allí, la auxiliar del remolcador de altura del Servicio de Gardacostas “Ría de Vigo” se incautó de 78 nasas de hierro recubiertas de malla rígida plástica, tipo nécora-camarón, sin identificar. En ese momento contenían 3,5 kilos de pulpo y uno de congrio que se devolvieron al mar.



Los datos de la Consellería do Mar revelan que entre enero y junio de este año se han decomisado en el entorno de la ría de Ferrol 614 kilos de diferentes especies de marisco y pescado. La mayor parte de esa cantidad se corresponde con vieira, la especie que más se ha extraído en los últimos eses. Ese volumen de capturas ilegales contrasta con el que se registró en el mismo periodo del año pasado, en el que se interceptaron 240 kilos, en su inmensa mayoría erizo.