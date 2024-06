Galicia inicia un proyecto piloto de cribado de cáncer de próstata en Ferrol

La Consellería de Sanidade va a iniciar la próxima semana un proyecto piloto de cribado de cáncer de próstata en el área sanitaria de Ferrol, al que convocará a unos 12.000 hombres de entre 50 y 69 años que a partir del lunes recibirán un mensaje con la convocatoria.



Según ha explicado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con este cribado "pionero" en toda España se pretende prevenir un tipo de cáncer que causa unas 500 muertes al año en Galicia, ya que, si todo funciona bien con la prueba piloto, el sistema se extenderá a todas las áreas sanitarias gallegas.



Las nuevas pruebas, que se inician con una citación para la extracción de una muestra de sangre, se enmarcan en el proyecto europeo PRAISE-U (sensibilización sobre el cáncer de próstata e iniciativa para la detección en la UE, en sus siglas en inglés) y para mejorar el diagnóstico precoz de esta enfermedad y reducir los falsos positivos.



Galicia será la primera región en dar comienzo al proyecto, en el que también participan Cataluña (Manresa), Lituania, Polonia e Irlanda.



Atención Primaria en verano

Por otra parte, Rueda se ha referido a la situación de la Atención Primaria de cara al verano y ha defendido la medida de la Xunta de que los médicos internos residentes (MIR) que aún no hayan acabado su formación puedan atender en los centros de salud, aunque ha "acatado" la decisión del Ministerio de Sanidad de que solo puedan trabajar con la presencia de un tutor.



Rueda ha reiterado que la Xunta no está de acuerdo con esta condición pero la cumplirá, lo que no quiere decir que "no tengan una recompensa a mayores", en referencia a la retribución de unos 2.000 euros mensuales que les ofrecerá el Gobierno gallego.



"Todos sabemos que los meses de verano siempre son momentos de más tensiones, sobre todo en zonas de especial afluencia, y eso nos obliga a tomar todas las medidas que están en nuestra mano", ha justificado Rueda.



En el ámbito sanitario, el Consello de la Xunta también ha aprobado una partida de 2,4 millones de euros para digitalizar las UCI de todos los hospitales públicos, un sistema que hasta ahora solo estaba implantado en los de A Coruña y Vigo.



Esta digitalización servirá para contar con un "sistema único" de recogida de los datos de los ingresados "en tiempo real y de manera automática", ha detallado Rueda, que ha dicho que este modelo estará generalizado en todas las UCI "en 2026 como muy tarde".