A Gala das Letras chega cargada de estreas de Juan Durán e temas coñecidos polos galegos

O Auditorio de Ferrol volve acoller, hoxe ás 19.30 horas, unha gala lírica dirixida polo músico ferrolán David Sanmartín. Nesta ocasión, o evento realízase na honra de Luísa Villalta, a escritora conmemorada no Día das Letras Galegas deste ano.



A maioría dos artistas e compositores que participan na proposta proceden da comunidade. As excepcións son, primeiro, a solista soprano Clara Jelihovschi Panas, nacida en Moldavia e afincada na Coruña, que canta o repertorio en galego, o idioma da totalidade da gala. O compositor alicantino Miguel Brotóns é o outro caso, que apenas pode contar porque leva preto de 50 anos vivindo en Ferrol. Ademais, actúan varios coros da comarca.



De orixe local é o segundo solista, o barítono Gabriel Alonso, premiado tanto a nivel nacional coma no estranxeiro. Gran parte das obras que se interpretan nesta función foron ideadas polo vigués Juan Durán, considerado como o compositor máis relevante da súa xeración. Os outros creadores son o coruñés León Durán, gañador do Concurso Galego de Composición 2023, e Israel Alonso, de Vigo, que obtivo o mesmo premio o ano anterior.

Algunhas das pezas con máis sona que se inclúen no repertorio do programa da Gala das Letras Galegas poden ser Lela, Galopín ou Unha noite na eira do trigo.