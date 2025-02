Fuco Buxán propón unha mostra de Xaime Quessada sobre marzo do 1972 en Ferrol

O centro cultural Torrente Ballester acollerá, na súa Sala de Proxectos, dende hoxe venres e até o domingo 16 de marzo, a exposición “10 de marzo do 72, a mirada artística de Xaime Quessada”.

Este artista mantiña un forte vínculo coa cidade de Ferrol, que se materializou coa elaboración do mural “Morte nas Pías”, que precisamente foi realizado a partir dos sucesos daquel 10 de marzo, no que dous traballadores dos asteleiros foron asasinados, dando pé ao Día da Clase Obreira. A mostra está integrada por cartelería feita por Quessada en colaboración co movemento obreiro local.